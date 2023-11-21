獨家》消防特考班結訓測驗傳集體舞弊 消訓中心查10人涉案懲處

消防署消防訓練中心就特考班學員進行高樓救援勤務演練情形。（消訓中心提供）

2023/11/21 23:00

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消防特考班跑步結訓測驗傳舞弊 最重可被懲處退訓

「水裡來、火裡去」 消防局：特考班學員要有「吃苦當吃補」心理準備

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〔記者謝介裕／南投報導〕消防署位於南投縣竹山鎮的消防訓練中心（簡稱消訓中心）傳出集體舞弊情節，有民眾向本報爆料指出，今年11月1日當天，111年度招考的消防特一班及特二班學員在結訓測驗的3000公尺跑步項目上，涉嫌以減少記錄實際跑步的秒數，即「以多報少」的違規手法，掩護未達標的學員過關，消訓中心調查後，發現有10人涉有重嫌，目前已呈報考試院，最重將處退訓處分。

依考試院公務人員保障暨培訓委員會（簡稱保訓會）相關規定，消防特考班錄取者，必須以學員身分在消訓中心接受一年訓練課程，結訓前須接受3000公尺跑步（男性14分30秒內及格；女性16分30秒內及格），以及單槓引體向上（男性引體向上6次及格；女性引體向上4次或屈臂懸垂40秒及格）兩項測驗，達標者可結訓，未達標者有一次補測機會，若仍未符標準則退訓。

爆料民眾說，依照過去慣例，若發生測驗舞弊情形應依法廢止該學員受訓資格，此次雖然也是「罪證確鑿」，但因舞弊人員名單中，有2位消防單位小隊長的孩子，致懲戒等處分一拖再拖，而本應該當天退訓的人員，一直到11月中才公布懲戒結果，而令人不勝唏噓的是，露出的文件並沒有任何的長官蓋章，讓人不禁懷疑，這只是一份要平息眾怒的名單，並非是真正的懲戒，且處分名單中的班代因涉及「知情不報」也與涉案學員受到相同記2支小過與退訓的處分，令人不禁想問，國家考試及國家訓練體制是不是沒有公平及公正性？

消訓中心主任梁國偉指出，此爆料內容與部分事實有出入，首先強調，不管行為違規偏差學員的父母親是誰，絕對一視同仁，無背景強弱、關係好壞之分。

雖然涉案的特一班及二班都尚是受訓的學員，但仍比照一般公務人員方式懲處，據調閱現場監視影帶過濾後，涉案學員約有10人，包括被指控的小隊長孩子在內，均將依情節輕重記小過1至2支不等的行政處分，但尚在呈核中，非爆料者所言已有結果。

除此，涉案的10位學員，不管結訓當天測驗成績有無達標，全部都重新重測，成績也已呈報保訓會，待核定後才能真正確定未達標須退訓的名單，並強調，整個測試都全程錄影，所以該中心定調此事件不算是舞弊案，而是學員之間成績紀錄「不夠確實」，也藉此呼籲學員勿存僥倖，以免因小失大遭退訓處分，悔之莫及！

消防署消防訓練中心就特考班學員在戶外上課情形。（消訓中心提供）

消防署消防訓練中心111年度招考的消防特考班學員，傳出在3千公尺結訓測驗項目有舞弊情節，引發外界關注。（消訓中心提供）

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