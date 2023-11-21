消防特考班跑步結訓測驗傳舞弊 最重可被懲處退訓

消防署消防訓練中心111年度消防特考班跑步結訓測驗傳舞弊情節，未來對於涉案學員如何懲處？備受矚目。（消防訓練中心提供）

2023/11/21 23:00

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〔記者謝介裕／南投報導〕消防署消訓中心傳出111年度消防特考班學員集體舞弊情節，也引來外界對特考班關注的目光，消訓中心指出，受訓學員不算正式公務員，所以此案不會有考績或升遷影響，對涉案學員而言，只有續留等待分發與退訓兩種結果。

消訓中心進一步表示，依規定，中華民國的國民只要年滿18歲以上、37歲以下（算至考試前一日，戶籍登記年齡為準），且符合高中職以上學歷等相關規定即可報考。

目前消防特考班係每年招考一次，去年111年度招考名額約550位，通過考試錄取後，須到消訓中心進行為期一年的課程訓練，每班人數以50名為上限，再按特一班、特二班、特三班等數字依序編班，此次涉案的僅特一班及特二班，其餘均依規完成結訓測驗。

而3000公尺跑步與單槓引體向上結訓測驗的兩個項目，達標者將分發到各縣市消防局服務，未達標者予以退訓，所以此次跑步涉及舞弊被抓包的人，因不算正式公務員，不會有升遷、考績受影響等問題，只有會或不會被退訓兩種結局。

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