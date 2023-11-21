恐怖情人仿SM性侵前女友 判刑11年定讞

張姓恐怖情人強盜前女友財物，再仿造SM方式性侵得逞；最高法院維持歷審見解，依法判他11年徒刑定讞。示意圖。（資料照）

2023/11/21 12:12

〔記者溫于德／台北報導〕北市張姓恐怖情人去年與前女友見面起爭執，竟毆打並勒住對方，再強取皮包內的財物，接著將人載往人煙罕至的新北市汐止區某處，仿造SM性虐情節性侵得逞。最高法院維持歷審見解，指認罪的他犯強盜強制性交、非法剝奪行動自由共兩罪，併判11年徒刑定讞。

去年9月14日凌晨0時許，張男約前女友到汐止區的KTV見面，兩人在包廂內飲酒後，因債務及感情糾紛起爭執，他竟勒住對方頸部並毆打，一邊要求提供手機密碼，一邊強取皮包內3000元現金、手機、提款卡、信用卡等物。

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凌晨4時許，張男佯稱要送前女友返家，實際上是想性侵，將人載到人跡稀少的汐止區某處，仿造SM性虐情節，持繩索及束帶捆綁並封嘴，再將人拖進一旁報廢汽車的座椅上性侵得逞，隨後自行離開。

15日凌晨，張男再度回到性侵現場餵前女友喝水，卻未將人鬆綁；直到同日上午11時許，女方才自行脫困離開。檢方依妨害性自主等罪起訴張男。

一審士林地院、二審高等法院均指，張男因一己貪念，率爾強盜他人財物，再以綑綁、膠帶封嘴等激烈的強暴手段性侵，且長時間剝奪行動自由，造成女方身心靈嚴重受創，犯罪行徑駭人聽聞。

但一、二考量張男認罪，依強盜強制性交判刑10年6月、非法剝奪行動自由罪判刑1年，合併應執行刑11年。最高法院駁回上訴定讞。

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