為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

恐怖情人仿SM性侵前女友 判刑11年定讞

張姓恐怖情人強盜前女友財物，再仿造SM方式性侵得逞；最高法院維持歷審見解，依法判他11年徒刑定讞。示意圖。（資料照）

張姓恐怖情人強盜前女友財物，再仿造SM方式性侵得逞；最高法院維持歷審見解，依法判他11年徒刑定讞。示意圖。（資料照）

2023/11/21 12:12

〔記者溫于德／台北報導〕北市張姓恐怖情人去年與前女友見面起爭執，竟毆打並勒住對方，再強取皮包內的財物，接著將人載往人煙罕至的新北市汐止區某處，仿造SM性虐情節性侵得逞。最高法院維持歷審見解，指認罪的他犯強盜強制性交、非法剝奪行動自由共兩罪，併判11年徒刑定讞。

去年9月14日凌晨0時許，張男約前女友到汐止區的KTV見面，兩人在包廂內飲酒後，因債務及感情糾紛起爭執，他竟勒住對方頸部並毆打，一邊要求提供手機密碼，一邊強取皮包內3000元現金、手機、提款卡、信用卡等物。

凌晨4時許，張男佯稱要送前女友返家，實際上是想性侵，將人載到人跡稀少的汐止區某處，仿造SM性虐情節，持繩索及束帶捆綁並封嘴，再將人拖進一旁報廢汽車的座椅上性侵得逞，隨後自行離開。

15日凌晨，張男再度回到性侵現場餵前女友喝水，卻未將人鬆綁；直到同日上午11時許，女方才自行脫困離開。檢方依妨害性自主等罪起訴張男。

一審士林地院、二審高等法院均指，張男因一己貪念，率爾強盜他人財物，再以綑綁、膠帶封嘴等激烈的強暴手段性侵，且長時間剝奪行動自由，造成女方身心靈嚴重受創，犯罪行徑駭人聽聞。

但一、二考量張男認罪，依強盜強制性交判刑10年6月、非法剝奪行動自由罪判刑1年，合併應執行刑11年。最高法院駁回上訴定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
持就業金卡來台 星籍女遭騙財色又家暴
2023/11/04 05:30

持就業金卡來台 星籍女遭騙財色又家暴
她被U18國手恐嚇告上警局 新生代火球男疑為恐怖情人
2023/10/18 15:34

她被U18國手恐嚇告上警局 新生代火球男疑為恐怖情人

高雄捷運R20 RK1聯開案啟動招商(高市府廣告)
又見恐怖情人 把女友打到昏迷還不送醫
2023/10/06 05:30

又見恐怖情人 把女友打到昏迷還不送醫
獨家》高雄又見恐怖情人！疑感情糾紛暴打女友重傷命危送醫
2023/10/05 16:26

獨家》高雄又見恐怖情人！疑感情糾紛暴打女友重傷命危送醫

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播