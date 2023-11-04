持就業金卡來台 星籍女遭騙財色又家暴

北市議員應曉薇（右三）陪同遭家暴及騙財的新加坡籍女子（左三）開記者會控訴蔡男。（記者甘孟霖攝）

2023/11/04 05:30

控渣男至少騙十女

〔記者甘孟霖／台北報導〕情侶交往當心恐怖情人！一名持有我國就業金卡的新加坡籍女子（見圖，記者甘孟霖攝），指控遭五十一歲蔡姓台男騙財騙色，金額至少百萬元，蔡男甚至還會施暴，導致她身心受創；該男長期遊走各大知名社團，專挑有經濟基礎的女性騙財，受害者超過十人，被害人表示她出面揭發，以免更多人受害。

該名星國女子昨由台北市議員應曉薇陪同出面，指控蔡男矇騙多名女性，還數度對前妻以及多名女性暴力相向，她不僅曾遭公開掌摑，更在同居期間被以枕頭悶住口鼻差點窒息。

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受害人說，蔡男會以信用卡額度不足、沒錢付款下訂商品等理由，要求她先墊付，事後翻臉不認，她被騙走的金額，可以公開的就有百萬起跳；蔡男還透過話術，將原本以受害人名義承租的合約更改成自己承租，在二人鬧翻後將她趕走，房子租金、押金幾乎都是她支付，近日要回租處拿私人物品，反被蔡男控告侵入民宅。

獲保護令仍遭折磨

受害人說，二○二一年來台後愛上這裡，這裡是她待過最友善的國家，希望能長住，但卻碰上這樣無助的事件，讓她心痛，雖然受暴後已獲核發保護令，但還是持續面對蔡男的折磨。

應曉薇指出，受害人持有我國核發的特別就業金卡，該制施行至今僅許可七千多人，女性比例不到兩成，然而這樣優秀的女性卻遭蔡男騙財又家暴，導致罹患創傷後壓力症候群與恐慌症等病，實在令人髮指。她說，現行家事事件法沒有授權查詢家暴累犯，應該儘速修法，以免更多人受害。

台北市婦幼隊長許煜凡表示，外國人遭家暴處理原則與本國人相同，都會協助申請保護令、護送安置機構等，並與社政單位蒐證回報；社會局家防中心副主任王儀玲表示，外國人被害也會提供經濟扶助、人身保護等。

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