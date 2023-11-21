亂踢炮灰釀火燒車！「蜂炮手」結果慘了…

彰化傅姓男子參加廟會擔任蜂炮手，燃放完鞭炮後未處理乾淨，導致煙火炮屑掉入他人小貨車車斗起火，造成小貨車燒毀，一審依公共危險罪判處拘役10日。（示意圖，資料照）

2023/11/21 00:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化傅姓男子今年4月參加「彰濱天后宮進香謁祖活動」，並擔任「蜂炮手」燃放鞭炮，但他燃放完鞭炮後未灑水熄滅，則是大腳一踢，踢到一輛小貨車後方，結果煙火炮屑掉入小貨車車斗，因此起火，造成小貨車燒毀。彰化地方法院審理，依公共危險罪將傅男判處拘役10日，得易科罰金。

判決書指出，傅男今年4月28日下午16時參加「彰濱天后宮進香謁祖活動」，幫忙廟方燃放鞭炮，他在中山路與光復路口燃放完2盒「太子蜂炮」後，即將鞭炮盒踢到路邊一部小貨車後方，導致煙火炮屑掉入小貨車貨斗內，引燃可燃物，造成小貨車起火燃燒，經通報消防隊搶救才撲滅火勢。

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傅男坦承放鞭炮但否認造成毀損，他辯稱，是將放完的蜂炮踢到小貨車後面，不是踢到下方，確認不會燃燒才離開，他也說，燃燒完的鞭炮盒他不用負責清理，他未引起火災等語。

法官調閱監視器畫面發現，傅男當天下午4時7分至9分許在廟會活動中燃放鞭炮，同日5時25分，路旁小貨車開始起火，事後經彰化縣消防局火災原因鑑定認定，發生原因為「施放升空類爆竹煙火炮屑掉入車輛後貨斗，蓄積引燃該處可燃物，進而向四周擴大延燒」，足以認定傅男犯行所為。

法官審酌，傅男因過失行為造成火災發生，進而燒毀被害人車輛，犯後未坦承過失，也未賠償被害人任何損失，因此依失火燒燬住宅以外之他人物品罪，判處傅男拘役10日，全案可上訴。

傅男燃放鞭炮後未熄滅，導致煙火炮屑掉入小貨車車斗起火，造成小貨車燒毀，彰化地院審理，依公共危險罪判處傅男拘役10日。（記者陳冠備攝）

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