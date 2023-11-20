台南北門槍擊案槍手有逃亡、串證之虞 檢向法院聲押

台南警方於19日下午到桃園機場帶回搭機返國的北門區槍擊案槍手許勝嶸（前右二）進行訊問調查。（警方提供）

2023/11/20 22:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北門區11月15日晚間發生槍擊案，槍手許勝嶸昨天在桃園機場落網，南市刑大到桃機押返偵訊。檢警初步了解是兩方人馬因光電案基樁小包工程的口角糾紛引發槍擊事件，凶槍已在案發現場附近尋獲，將釐清並追查其他共犯或幕後主嫌。

許嫌今日由警方移送台南地檢署複訊，檢察官晚間訊問後，認其涉犯刑法妨害秩序、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押。

請繼續往下閱讀...

11月15日晚間，台南北門區金稜宮旁發生槍擊案，南市警方專案小組調閱監視器畫面比對後，陸續通知25名相關犯嫌及在場人到案說明，並拘提槍案重要嫌犯吳姓男子到案，吳嫌偵訊後由檢察官聲請羈押獲准。

另名犯嫌吳姓男子及涉開槍的槍手許勝嶸在逃，警方發現許嫌於案發後搭飛機前往菲律賓，立即報請警政署刑事局國際刑警科轉駐菲聯絡官協助追查，掌握許嫌於19日下午搭飛機返國，立即北上至桃園機場逮捕到案，並押解回台南偵訊調查。

警方表示，據了解，許嫌在菲律賓有事業，原已預定出國行程處理事務，原定下週返台，案發後他知道台灣警方在找他，提前於19日下午返台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法