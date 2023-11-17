北門又為光電開槍 逮7人／南警：與政治、選舉無關

警方四小時後才獲報，抵槍擊案現場蒐證，竟找不到任何彈殼。（警方提供）

2023/11/17 05:30

至少開九槍 槍手在逃

〔記者楊金城、蔡文居／台南報導〕台南市北門區永隆里金稜宮前，前晚發生槍擊案，現場傳出至少九聲槍響，學甲警分局和台南市刑警大隊組成專案小組偵辦，昨天帶回七人追查，正持續查緝逃逸的槍手，經查，案發原因是光電基樁工程的下游包商，因利益問題引發紛爭。

案發數小時 警才獲報

由於去年台南學甲發生牽扯到光電利益糾紛的八十八槍槍擊案，這次亦在重要選舉前夕發生槍擊案，引發外界議論；台南市警察局長廖宗山表示，本案與政治和選舉無關，單純是認識的雙方談判不成引起衝突。

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前晚九點多一名黑衣男開槍射擊時，被民眾拍下影音，因無人受傷，事發後也無人報案，學甲警分局直到昨天凌晨一點多獲報，趕到現場蒐證，找不到彈殼，現場疑似被清理過。警方漏夜調閱監視器追查，很快鎖定特定人涉案，台南市刑警大隊長林宏昇說，專案小組已逮捕六男一女釐清案情中。

找不到彈殼 疑被清理

警方調查，住將軍區的黃姓男子與北門的吳姓男子是同行且熟識，二人都是光電工程下游包商，吳男承攬光電案場的基樁、土方回填工程，最近在將軍區的案場施工，黃男一方認為吳男沒來地方「拜碼頭」，又質疑未在地方上開工程說明會，與吳男的兒子起口角。

沒拜碼頭 熟人反目

吳男不滿兒子遭嗆聲，先在前天下午找人去將軍區堵黃男，黃聞風躲到七股區友人家避禍，由王姓男子居中與吳男調解紛爭，雙方前晚約在吳男住家附近的金稜宮前談判。

黃男這一方開了六、七輛車過來，但吳姓父子這一方至少五人已有「準備」，待黃男一方到場，還未下車，吳男一方就有一名黑衣人朝黃男等人的方向連開九槍，黃男人馬趕緊駕車逃離。目前看來是單方開槍，槍手身分還在釐清。

警方陸續帶回黃男一方五人、吳男的兒子、女兒共七人到案說明，並在黃男一方的一輛白色休旅車左後車身找到一個彈孔。

據了解，台南光電業者除了有自己的下游團隊施作，也有發包給在地協力廠商，因案場動輙一、二百公頃，工程利益不小，如果分配不均或有人硬插隊，就可能引發事端。

警方循線查到黃男一方的白色休旅車，發現左後車身有一個彈孔，證實確被開槍。（記者楊金城攝）

民眾拍到一名黑衣人（左）開槍。（警方提供）

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