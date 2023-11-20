光電基樁工程口角糾紛 台南北門槍擊案 逮槍手 找到槍

11月15日台南市北門發生槍擊案，槍手許勝嶸昨日在桃園機場投案，凶槍 已在案發現場附近尋獲。 （記者王涵平翻攝、民眾提供、資料照）

2023/11/20 05:30

〔記者王涵平／台南報導〕十一月十五日台南市北門槍擊案，槍手許勝嶸昨日在桃園機場投案，南市刑警大隊幹員押返台南偵訊，警方表示，初步了解係雙方人馬因光電案基樁小包工程口角糾紛引發槍擊，凶槍已在案發現場附近尋獲，目前還有一名吳姓犯嫌在逃，據悉仍留在國內，警方正積極查緝中。

許嫌投案坦承開槍 目前還有吳姓犯嫌在逃

十一月十五日晚間在北門區金稜宮旁發生槍擊案，南市刑事警察大隊與學甲分局組成專案小組，並報請台南地檢署檢察官林怡君指揮偵辦。專案小組調閱監視器畫面比對後，陸續通知廿五名相關犯嫌及在場人士到案說明，並拘提案件重要嫌犯吳姓男子到案，吳嫌偵訊後由檢察官聲請羈押獲准。

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另名犯嫌吳姓男子及開槍槍手許勝嶸（卅六歲）逃逸，警方發現許嫌於案發後搭機前往菲律賓，立即報請刑事警察局國際刑警科轉駐菲聯絡官協助追查，掌握許嫌將於昨日下午搭乘飛機返國，立即北上至桃園機場逮捕到案，並押解回南市偵訊。警方指出，許嫌在菲律賓有事業，犯案後照預定行程出國處理公務，計畫本週返台，後來知道台灣警方在找他，提前訂昨日上午的機票於下午抵台投案。

警方初步了解，許嫌坦承開槍，起因是兩百萬元小包工程引發的口角衝突，住將軍區的黃姓男子與住北門的吳姓男子是同行且熟識，二人都是光電工程下游包商，吳男承攬光電案場的基樁、土方回填工程，最近在將軍區的案場施工，黃男一方認為吳男沒來地方「拜碼頭」，又質疑未在地方上開工程說明會，與吳男的兒子起口角，雙方約在北門區金稜宮調解時，跟吳男同行的許嫌單方面開槍，詳細原因及犯案情節有待今天偵訊確定。

案發當時有民眾聽到至少九聲槍響，警方昨日押解許嫌前往案發現場附近五十公尺的草叢內尋獲一把改造手槍，彈匣十二發子彈已全部打光。警方表示，今日將繼續偵訊許嫌，進一步釐清追查其他共犯或幕後主嫌。

由於去年台南市學甲發生牽扯到光電利益糾紛的八十八槍槍擊案，這次亦在重要選舉前夕發生槍擊案，引發外界議論。

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