蘋果手機被婦人撿走暗槓 失主啟動定位當場人贓俱獲！

陳男的蘋果手機遺落在草坪，婦人撿走暗槓，失主啟動定位後當場人贓俱獲！（歐新社）

2023/11/20 19:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市林姓婦人在青少年館旁草坪撿到蘋果手機，卻沒有交給工作人員招領，反而放進袋子，所幸失主啟動手機定位功能，當場找到手機並報警將林婦移送法辦，新竹地院依侵占遺失物罪判處罰金7千元。

法官調查，68歲林姓婦人5月在新竹市北大路與府後街口北大公園草坪，見陳男的蘋果手機遺落在該處，竟將手機據為己有，未送交給一旁青少年館服務台工作人員，逕自放入手提袋內而離去。經陳男發覺手機遺失，透過手機定位功能始尋獲，經報警處理而查悉上情。

請繼續往下閱讀...

林婦矢口否認侵占遺失物，辯稱擔心手機被人踩到，所以才先撿起來，拿到旁邊的人行道等看看有沒有人，結果沒有人，手機就響了，她就滑那支手機，但打不開，不知道怎麼弄，想說之後去派出所報遺失，她有在現場找尋失主，後續想上廁所，就去青少年館的洗手間，被害人就是在那裡把手機搶去並報警。

法官認為，林婦見手機響起，就知悉失主正積極尋找手機，如無侵占之犯意，自應從速通知或交存服務台人員依法處理，然林婦卻捨此不為，反將手機置於提袋內並帶離現場，讓被害人找不到，此舉顯已與常理有違，而具有侵占之主觀犯意及不法所有意思。

最後法官依侵占遺失物罪處罰金7千元，得易服勞役。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法