為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

假拾金不昧真侵占 男子暗槓現金歸還皮夾全都錄

潘姓男子侵佔董姓女子置在在點歌機上的皮包財物。（記者劉慶侯翻攝）

潘姓男子侵佔董姓女子置在在點歌機上的皮包財物。（記者劉慶侯翻攝）

2023/08/30 09:18

〔記者劉慶侯／台北報導〕40歲董姓女子在捷運站行動電話亭KTV唱歌舒壓，事後卻將皮夾留在電話亭內；隨後進入的潘姓男子將皮夾內現金洗劫一空，再將皮夾報警協尋歸還；但董女懷疑潘男侵吞萬餘元財物，在警方調閱監視畫面和董女不斷詢問下，潘男才分3次吐出1萬2079元，被依侵占罪嫌送辦。

警方表示，董女是25日下午5時左右，獨自在捷運西門站行動電話亭KTV內歡唱洩壓，離開時不慎將皮夾放置桌上忘記帶走，直到要搭乘手扶梯欲出站時，才想起皮夾遺忘，雖立刻返回尋找，但已不見皮夾蹤影，於是立刻向捷運警察隊第四分隊報案。

警方立即調閱監視器發現，發現董女皮夾掉落於行動電話亭KTV不久後，有一名男子隨後進入行動電話亭KTV，看見桌上遺落一只皮夾，四處張望確認四下無人，遂把該皮夾撿起並翻找，發現裡面有現金，便將現金取出占為己有。

警方表示，由於警方現場調查時，潘男正好也在鄰近觀察，他擔心形跡敗露，竟佯裝為撿到皮夾的拾得人，將皮夾物歸原主。但董女發現皮夾內現金已不翼而飛，焦急質問，潘男才倖倖的坦承有拿取皮夾內現金，並從身上拿出1萬1000元返還。

不過，董女認為金額有短少，再次詢問，潘男才又再從身上交出1000元，但因與董女記憶的錢包內金額總數不符，再三詢問下，男子才第3次取出79元零錢返還。

警方經調閱相關監視器影像釐清案情後，全案前日依侵占遺失物罪嫌移送轄管萬華分局依法送辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
參謀主任侵占64箱國軍罐頭 金馬澎分署：7月已免職停役
2023/08/18 16:20

參謀主任侵占64箱國軍罐頭 金馬澎分署：7月已免職停役
連罐頭都貪！打包64箱運給台灣親友 馬祖岸巡參謀主任等7人被訴
2023/08/18 11:06

連罐頭都貪！打包64箱運給台灣親友 馬祖岸巡參謀主任等7人被訴

金屬中心與中鋁等13家業者 成立循環鋁共榮聯盟
透天厝侵占國有地 黃國昌代理人允處理
2023/08/17 05:30

透天厝侵占國有地 黃國昌代理人允處理
黃國昌占國有地違建 馬郁雯：送81年「空照圖」給國產署拚合法化
2023/08/10 11:05

黃國昌占國有地違建 馬郁雯：送81年「空照圖」給國產署拚合法化

看完想二刷！Disney+國家地理必收片單
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播