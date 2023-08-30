假拾金不昧真侵占 男子暗槓現金歸還皮夾全都錄

潘姓男子侵佔董姓女子置在在點歌機上的皮包財物。（記者劉慶侯翻攝）

2023/08/30 09:18

〔記者劉慶侯／台北報導〕40歲董姓女子在捷運站行動電話亭KTV唱歌舒壓，事後卻將皮夾留在電話亭內；隨後進入的潘姓男子將皮夾內現金洗劫一空，再將皮夾報警協尋歸還；但董女懷疑潘男侵吞萬餘元財物，在警方調閱監視畫面和董女不斷詢問下，潘男才分3次吐出1萬2079元，被依侵占罪嫌送辦。

警方表示，董女是25日下午5時左右，獨自在捷運西門站行動電話亭KTV內歡唱洩壓，離開時不慎將皮夾放置桌上忘記帶走，直到要搭乘手扶梯欲出站時，才想起皮夾遺忘，雖立刻返回尋找，但已不見皮夾蹤影，於是立刻向捷運警察隊第四分隊報案。

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警方立即調閱監視器發現，發現董女皮夾掉落於行動電話亭KTV不久後，有一名男子隨後進入行動電話亭KTV，看見桌上遺落一只皮夾，四處張望確認四下無人，遂把該皮夾撿起並翻找，發現裡面有現金，便將現金取出占為己有。

警方表示，由於警方現場調查時，潘男正好也在鄰近觀察，他擔心形跡敗露，竟佯裝為撿到皮夾的拾得人，將皮夾物歸原主。但董女發現皮夾內現金已不翼而飛，焦急質問，潘男才倖倖的坦承有拿取皮夾內現金，並從身上拿出1萬1000元返還。

不過，董女認為金額有短少，再次詢問，潘男才又再從身上交出1000元，但因與董女記憶的錢包內金額總數不符，再三詢問下，男子才第3次取出79元零錢返還。

警方經調閱相關監視器影像釐清案情後，全案前日依侵占遺失物罪嫌移送轄管萬華分局依法送辦。

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