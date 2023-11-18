畫面曝光！警車上國道疑當「路隊長」 後車駕駛不滿投訴

警車行駛內側疑過慢遭投訴。（讀者提供）

2023/11/18 11:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國道3號竹田路段日前有警車疑龜速佔用內側車道，引發後方駕駛不滿投訴，如今行車紀錄器畫面曝光，投訴人認為，民車的GPS無法確認準確度導致無法可罰，但毫無投訴管道及後續查證，讓國道警想要抑止這類龜速車的成效大打折扣。

這起案件發生在11月16日下午，行經後方的用路人阿成投訴，當時他於內側車道保持最高速限行駛，行經國道警竹田分隊前方時，該處僅兩線道，但卻突然發現前方車輛速度減慢，他只能跟著重踩煞車減速，仔細一看竟是一台黑白相間的巡邏警車，由於外側也有慢車，只能跟在後方。

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阿成說，當時其儀錶板不到90公里，回家看行車紀錄器的GPS，發現也大多在時速90公里以下，因外側有差不多速度慢車，在他之後大概還有5輛車因此全減速慢慢開，直到他待外側無車後右切才順暢起來，他說，因為是警車，不知道是前方有狀況還是怎樣，後來右切發現前方根本沒車，但他根本不可能併行按喇叭提醒，要是被警車視為挑釁怎辦？只能無奈向國道服務專線1968投訴。

國道警指出，獲報已派遣巡邏車前往，除未發現該輛車，後續更南方的巡邏車也未見車流過慢情形，但慢速車並不包含在民眾可檢舉行為，必須由國道警以測速器及攝影機等儀器採證再事後逕行舉發，也呼籲用路人，內側車道為超車道，超車後，如有安全距離未駛回原車道，致堵塞超車道行車者，可依道路交通管理處罰條例第33條第2項規定開罰，處汽車駕駛人6000元以上12000元以下罰鍰；阿成則說，其實民眾只是提出事實，不論是否適用罰則，需要的只是執法機關一個對外會強調勸導的態度。

對此，該警車屬屏東某分局所有，該分局指出，當時在路程中確實有部分路段因為施工有稍微降速行駛外，全程並未龜速行駛及佔用內線車道，全程均依速限行駛；但也強調未來將加強教育員警開車上路要遵守法規，注意行車秩序以維用路安全。

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