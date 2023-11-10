國6內車道開84km當「路隊長」挨罰！他不服提告踢鐵板

林男以時速84公里，占用限速100公里的國道6號內側車道，被警方開罰3000元，他提出行政訴訟，法官認為他違規屬實而判決敗訴確定。（示意圖，資料照）

2023/11/10 12:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕林男去年5月開車於國道6號，此路段最高限速100公里，他卻以84公里行駛於內側車道，亦即俗稱的慢車占用內車道當「路隊長」，被警方開罰3000元，他提起行政訴訟，指稱法律規定，小型車於不堵塞行車之情況下，「得」最高速限行駛於內側車道，這是「得」而非「應」，法官卻認為，內側車道是超車道，不是駕駛可長時間佔用行駛的車道，林男時速84公里，遠低於速限屬實，判決他敗訴，全案確定。

林姓男子於去年（2022年）5月25日上午，開車行駛於國道6號西向14公里處的內側車道，被警政署國道公路警察局第七公路警察大隊快官分隊警員，以雷射槍測得時速是84公里，該處最高速限為每小時100公里，警方認為他「行駛高速公路未依規定行駛車道者－小型車未以規定之最高速度行駛内側車道，速限100公里，行速84公里」的違規行為，於去年6月底告發，處罰3000元，林男不服取締告發，向彰化地方法院提出行政訴訟。

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林男主要主張二點，其一是舉發通知單無效，該罰單並無完整的機關全銜，沒有法律效果，其二是依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，「內側車道為超車道。但小型車於不堵塞行車之情況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道」，是「得」字而非「應」字，其立法意旨應是小型車於不堵車時得行駛於內側車道，但車速仍受最高速限限制，而不是要駕駛一進入內側車道，就要以最高速限行駛，他聲明罰單撤銷。

彰化地院認為，警方的舉發通知單，記載內容核屬明確，舉發機關全銜（內政部警政署國道公路警察局）雖漏印末2字，尚不影響違規事實的認定，也不致造成林男權益受損，不影響合法性及效力。

至於限速部分，法官認為警方告發並無違誤，依上述法律規定，國道高速公路的內側車道，僅容許小型車超車，或以該路段規定的最高限速為行駛，否則即應行駛其他車道，維持高速公路之行車順暢，確保交通秩序。

法官強調，林男當時無超車，確實有「小型車未以規定之最高速度行駛高速公路內側車道」事實，高速公路的內側車道，原本即是超車道，不是駕駛人長時間占用行駛的車道，林男時速84公里，遠低於該路段內側車道容許的最高速限100公里，據此判決林男敗訴，林男上訴二審，說詞與一審相同，但台中高等行政法院見解也與一審相同，再度判決他敗訴，全案確定。

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