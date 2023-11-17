獨家》警車上國道疑慢速佔內車道 用路人無奈：不敢按喇叭

警車行駛內側疑過慢遭投訴。（讀者提供）

2023/11/17 23:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國道內側車道應保持該路段最高速限行駛，但屢屢傳出過慢阻路情形，而這次引來不滿的竟還是警局巡邏車，後方車輛投訴，據其GPS數據，當時速度少了至少20公里，該用路人是嗆連紅斑馬（國道警車）都不能任意在前方限速，一般警車在國道上卻如此行駛，諷刺說「難道是來當路隊長的？」。

用路人阿成不滿指出，本週週間他從高雄經國道三南下，由於車輛稀少，他於內側車道保持最高速限行駛，行經國道警竹田分隊門口前，突然發現前方車輛速度相對慢，他只能跟著重踩煞車減速，仔細一看，才發現竟是警分局黑白相間的巡邏警車，而且警車速度一直不快，他就只能跟在後方。

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阿成表示，當時他的儀錶板時速是不到90公里，明顯慢過該處最高速限許多，回家看行車紀錄器的GPS，發現當時時速基本都在90以下，由於當時外側有差不多速度的慢車，因此除他以外，還有至少5輛車因前方這台警車只能慢慢開，直到他待外側無車後右切才順暢起來，他說，就因為是警車，還以為前方是有什麼狀況才開這麼慢，但後續卻發現該警車前方完全無車，但前方是警車卻又不敢按喇叭，譏諷是「省道警察上國道當路隊長」。

由於當時亦有用路人撥打1968抱怨，國道警第五大隊回應，獲報後當時就派遣巡邏車前往了解，但未發現該輛車，後續在更南方的巡邏車也未見車流過慢情形，由於目前慢速車並不包含在民眾可檢舉行為．必須國道警必須利用包括測速器及攝影機的儀器採證，再事後逕行舉發。

該路段最高時速限制為110公里，據《高速公路及快速公路交通管制規則》，內側車道為超車道，但在不堵塞車的情況下，小型車得以該路段最高速限行駛於內側車道，否則即應切換至中、外側車道；阿成說，理解民車不具備公正測速儀器，直接開罰有疑慮，但他無法接受慢超過20甚至30公里，卻好似沒有什麼罰則可以處罰，尤其又是警車。

對此，該分局初步調查，指出該車輛較為老舊，性能普通，當天有被警員駕至屏縣府警局交通隊進行裝備取得，回程除路旁有施工路段較慢外，多依速限行駛，也強調未來將加強教育員警開車上路要遵守法規。

警車行駛內側疑過慢遭投訴。（讀者提供）

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