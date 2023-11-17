女友掏100萬頭期款買房！他要求房子登記爸名下：我好歹出5萬聘金

女友出100萬頭期款要求房子必須寫上她的名字，但原PO卻堅持登記在父親名下，雙方因此引發激烈爭吵；示意圖。（資料照）

2023/11/17 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文表示，和交往3年的女友快結婚，考慮到買房問題，因此女友先出了100萬的房子頭期款，而他則出5萬聘金提親，並表示房子未來的裝潢費由他出，房貸一人一半，結果兩人卻因為房子要登記誰的名字鬧翻。

據網友在「爆料公社」發文表示，自己和女友交往了長達3年，前陣子提結婚時，原PO考慮到買房問題，因此要求女友拿100萬出來付房子的頭期款，而原PO家長則會負擔房子裝潢的費用，未來房貸也是一人負擔一半，但兩人卻因為房子要登記誰的名字而發生嚴重爭吵。

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原PO表示，認為房子寫自己爸爸的名字就好，但女友堅決不同意，要求房子必須寫上她的名字，還說不加她的名字就不嫁，甚至還要上法院告原PO，讓他覺得非常誇張說道，「房子寫誰的名子有差嗎？好歹我家也出了5萬的聘金，房子的房貸也是我們家要跟她一半，到底為什麼要這麼計較？真的很讓人想不通。」

原PO透露，當自己母親得知兩人為了房子登記誰的名字鬧翻，跑去女友公司大鬧一場打算讓女方的同事看看她多忘恩負義，事後，女方氣得打電話跟原PO理論，並要求他還100萬頭期款。

原PO認為，「女友只不過付了100萬的房子首付，就搞的像什麼一樣，明明怎麼算都是我家比較虧吧？搞的好像她多委屈一樣，要不是我媽拜託我去跟她和好，我真的一點都不想跟她聯絡」，並求助網友有什麼辦法可以讓女友不提告，但是房產也不用加上她的名字。

貼文發出後，許多網友留言回應，「你吃相太難看了」、「沒要共同持有，還叫對方出錢，讓人感覺很賤」、「她不是要跟你爸結婚欸，房子為什麼要寫你爸的名字？」、「5萬聘金也敢講，真的笑死人」、「少在那想空手套白狼」。

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