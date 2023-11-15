震撼教育 苗栗監理站選殯儀館辦酒駕道安講習

新竹區監理所苗栗監理站為減少酒駕事故發生，在頭份市立殯儀館辦理酒駕再犯的道安講習課程，盼讓參與課程的學員能深刻警惕。（苗栗監理站提供）

2023/11/15 15:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕酒駕肇事傷亡不斷，新竹區監理所苗栗監理站為減少酒駕事故發生，與頭份市公所殯葬管理所合作，在頭份市立殯儀館辦理酒駕再犯的道安講習課程，盼讓參與此「震撼教育」課程的學員能深刻警惕，並體會生命的寶貴。

新竹區監理所副所長張耀輝表示，根據統計，近2年全台因酒駕造成死亡人數計有579位，而今年1至8月因酒駕事故傷亡人數計6947人，其中苗栗縣就有186人。雖然歷年交通法規針對酒駕違規提高相關罰則，並透過吊扣駕照的方式，希望能減少酒駕事件，但酒駕情況仍不斷頻傳。

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張耀輝表示，為了讓學員加強對生命的重視，並能有所警惕，今（15）日特別安排酒駕再犯的道安講習到頭份殯儀館上課，由台大新竹生醫分院護理師擔任講師，講授生命教育課程，並向學員分享之前曾有人因酒駕車禍而造成右腿截肢，付出慘痛的代價，也承諾再也不敢喝了。

頭份殯葬管理所人員也向學員導覽解說大體入館流程，讓參與課程的酒駕累犯者更加了解生命的最後一哩路及體悟生命的可貴。課後有學員表示，經過此震撼教育課程，不敢酒駕了。

苗栗監理站表示，希望透過此次課程讓學員有所警惕，徹底改掉酒駕；並呼籲為維護自己與其他用路人安全，飲酒前記得「指定駕駛」，飲酒後可以「搭計程車」或「代駕服務」，不再讓酒駕造成憾事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

頭份殯葬管理所人員也向學員導覽解說大體入館流程，讓參與課程的酒駕累犯者更加了解生命的最後一哩路及體悟生命的可貴。（苗栗監理站提供）

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