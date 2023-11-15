「佔領行政院」魏揚7人煽惑犯罪不受理確定 非常上訴遭駁

「323佔領行政院」事件學運領袖魏揚。（資料照）

2023/11/15 11:43

〔記者張文川／台北報導〕2014年反服貿太陽花學運期間爆發「323佔領行政院」事件，學運領袖魏揚等7人被控煽惑他人侵入建築物罪，法院一審判無罪、二審改判有罪，更一審認為行政院既已撤回侵入建築物罪的告訴，則教唆、幫助罪也已一併撤回，因此改判公訴不受理確定；檢察總長認為煽惑罪並非告訴乃論罪，應予訴追，提起非常上訴，但最高法院認為非常上訴只能有利被告，日前判決駁回非常上訴。

被控煽惑罪的7名被告，包括「黑色島國青年陣線」總召集人魏揚、成員陳廷豪、林建興、江昺崙、劉敬文、柯廷諭、許順治，被檢方起訴指控涉透過臉書、或在行政院前持擴音器發言，號召指揮群眾佔領行政院，涉犯煽惑他人侵入建築物。

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北院一審認為7人是因不滿服貿協議事件才發表情緒激動言詞，但沒有煽惑犯罪的主觀故意，判無罪；高院二審認為7人當時呼籲不特定人佔領設有拒馬、蛇籠及員警戒護的行政院，改判有罪，各處2月至4月徒刑可易科罰金。

更一審指出，依最高法院相關判決要旨及學者意見，煽惑罪屬教唆或幫助犯的一種，行政院已於2016年5月撤回侵入住宅的告訴，魏揚等人的煽惑行為就應視為整體行為一起被評價，同樣視同撤回，因此改判公訴不受理確定。

最高檢察署檢察總長認為，魏揚等7人煽惑群眾蔑視公務員依職權維護公共秩序的尊嚴，造成公務員的身體傷害，並踐踏官署，以暴力逾越整體法律秩序的界線，並非告訴乃論罪，就算行政院撤回侵入建築物的告訴，也不影響訴追「煽惑他人妨害公務」犯行，故提出非常上訴。

最高法院認為，依規定，非常上訴只能針對有利被告的案件，且本案法律見解一致，沒有統一見解的必要，日前判決駁回。

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