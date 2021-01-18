太陽花攻佔行政院案》最高法院撤銷有罪判決、魏揚等人發回高院更審

「323佔領行政院事件」上訴三審，最高法院今宣判，魏揚等人發回高院更審。（資料照）

2021/01/18 10:14

［記者張文川／台北報導］2014年3月「太陽花學運」期間，學運領袖魏揚等8人，被控號召民眾聲援「攻佔行政院」，被檢方依刑法「煽惑他人侵入建築物」罪嫌起訴，一審台北地院判無罪，二審高等法院改判有罪，各處2至5月徒刑；魏揚8人上訴三審，最高法院今撤銷高院二審的有罪判決，發回高院更審。

最高法院認定，抵抗權是為了保衛與回復民主憲政秩序，由憲法賦予正當性與合法性，須在「不法情況極公開」時方可行使的最後手段，人民行使抵抗權，得阻卻違法；公民不服從是言論自由的特殊表達形式，若所欲保全的整體法益是即將或剛開始遭破壞的自由民主憲政秩序時，法院可類推適用緊急避難，阻卻違法。

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最高院認為，二審未說明魏揚等人是否主觀認知在煽惑他人犯罪，也未調查釐清客觀上是否符合構成煽惑要件，有調查未盡、理由不備的違誤，因此將全案撤銷，發回高院更審。

檢方起訴指控，時任「黑島青」總召集人魏揚、成員陳廷豪、「沙漠野百合」發言人許立等8人，被控用臉書、群組號召群眾，或在行政院、立法院持擴音器發言，號召指揮群眾前往佔領屬集會遊行禁制區的行政院。

一審台北地院認定，8人言論是因為不滿服貿協議事件，而發表情緒激動、不滿的言詞，目的或是為了要在抗議運動中帶領群眾靜坐，或為提振士氣而呼喊口號，並未煽惑他人犯罪的故意，判魏揚等人無罪。

然而，二審高等法院審理後認定，魏揚等人以文字、言詞呼籲民眾仿效占領立法院的方式，來占領行政院，主觀上有煽惑他人犯罪的犯意，客觀上也有煽惑他人犯罪的行為，且服貿爭議仍可透過立院政黨協商、大法官釋憲、民主選舉等救濟方法，沒有「非佔領行政院不可」的正當理由，逆轉改判魏揚等人有罪，從輕量處2月至4月徒刑、可易科罰金。

魏揚等人不服，上訴至最高法院，並請求開庭辯論。最高法院上月31日、本月4日辯論庭時，辯護律師團主張，「煽惑他人犯罪」罪違反法律的明確性、平等、比例等原則，應屬違憲法條，請求合議庭停止審判並聲請釋憲，或是經由本案審判，對此項罪名做出開創性的合憲詮釋；並主張侵入住居罪是保護私人財產法益，官署房產並非保護對象；且在當時民主機制失靈、憲政危機情況下，公民有權表達不服從、行使抵抗權，應可阻卻違法。

蒞庭檢察官認為，煽惑他人犯罪罪有明確的構成要件，並未違憲，檢方起訴的是攻佔行政院的行為，並非起訴反服貿的言論。公民不服從不是法律學概念，而是政治學概念，其特色為「非暴力、甘願受罰」，其行使目的是要保護憲法，而非為了反抗政府行使行政權，本案若適用公民抵抗權而免罰，則人民是否也可動輒以反萊豬、反空污等理由號召民眾占領行政院、總統府？基於其為了公眾利益的犯罪動機，檢方同意法院對魏揚等人從輕量刑，但反對判無罪。

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