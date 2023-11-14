士院庭長被控違法 陪席法官發文︰進自律委員會「對公平信仰一夕崩塌」

士院蘇姓陪席法官上月發文指控庭長違反《法院組織法》、涉霸凌，本月再度發文指人生首度踏入法官自律委員會的會場後，對於公平正義的價值與信仰，一夕崩塌了。（資料照）

2023/11/14 18:31

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院民庭蘇姓陪席法官上月上司法官內網「法官論壇」爆料民一庭陳姓庭長未遵守評議「需過半數決」，拒絕在判決書上簽名，已違反《法院組織法》，並指控庭長涉霸凌；蘇姓法官本月9日再度發文，稱3日是她人生首度踏入法官自律委員會的會場，「也是在當天，我對公平正義的價值與信仰，一夕崩塌了」。

蘇姓法官上月16日以標題「請司法院儘速依法處理士林地院民一庭庭長文中所載違法之事」發文，說明合議庭的投票結果，是2票對上庭長的1票，代表已完成評議，將依照陪席、受命的決定宣判，庭長於宣判前於評議簿寫下意見，且未刪減修改判決內容，卻拒絕簽名。全案後送交士院法官自律委員會調查，士院今日再度繼續開會審議；士院表示，審議若有結果，會適時公布。

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蘇姓法官本月9日再度發文，指3日當她走進會議室時，民一庭長已經跟其他自律委員一起坐在場內，全程聆聽她的陳述，因為她說的就是事實，倒也無所畏懼，但她沒想到自律委員會的職權，還能化身上級審還是憲法法院，要審查判決的實質內容，「我徹底的懵了...」。

發文者進一步提到，關於審判核心跟判決的相關問題，她統一回答自律委員會：「判決的內容，是合議庭決定的。民一庭長在評議中所提的不同意見，沒有寫進判決理由，也是合議庭決定的。」理由是，判決的全部內容，都經過陪席法官跟受命法官的同意。

發文者指出，至於民一庭長在評議簿中所提的不同意見，陪席法官與受命法官認為「不用寫」，但是陪席法官與受命法官都有請求庭長可以直接添加修改在判決書上，庭長卻表示「我沒那麼厲害，不會寫」，所以整個合議庭沒人寫，結論就是「不寫」，這就是合議庭的決定，自律委員會明白嗎？

發文者還提到，感謝院長昨日告知自律委員會今日繼續開會審議，讓她知道一絲絲關於自律委員會的進度。不過她認為，依自律委員會目前的氛圍，已經讓她覺得，對於真相的釐清，與公義的實現，非常渺茫而困難；她也說自己現在的感受，如同電影「少林足球」中有名的台詞：「裁判、球證、旁證，都是我的人，你怎麼跟我鬥？」

發文者也說，大約10年前，看過一部李國毅、任容萱、翁滋蔓主演的電視劇，叫「我的自由年代」，故事背景是民國80年代，正好是她讀大學的時期，劇中大學生遭到校內教授的威勢欺凌，團結起來辦了一場演唱會，請到當紅搖滾巨星伍佰，唱著成名曲「牽掛」，帶領大學生一起高喊「我要自由！」，最後真的推倒了教授權勢的高牆

發文者認為上述劇情雖然些許不真實，但那份追求公理的勇氣，總是讓人熱淚盈眶；她最後說，如果猜的沒錯，她即將輸掉院內自律委員會的戰場，她雖然會滿身鮮血的倒下，但只要她依然在呼吸，她就要努力爭取呼吸自由空氣的權利。

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