士院審判長蔡明宏性騷女法官評鑑成立 法評會建議「撤職」

法官論壇6月間有法官爆料，士林地院審判長「蔡董」涉嫌性騷擾新進女法官。（資料照）

2023/10/19 11:20

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地院「性騷擾申訴處理評議委員會」認定審判長蔡明宏涉性騷擾新進女法官，7月間移送法官評鑑委員會審議，法評會確認違失屬實，19日決議評鑑「成立」，移請職務法庭審理，考量情節重大，建議「撤職」處分。

今年6月16日，司法院內網「法官論壇」出現一篇署名「妳不孤單」的貼文，直指去年11月15日中午，人稱「蔡董」的審判長假藉關心工作，開車載剛分發不久的年輕女法官至陽明山用餐，刻意選擇不同路線下山。女法官發現路徑有異，拿出手機欲查地圖，蔡用手將她手機壓回提袋內，蔡又將車開進窄巷藉故停車，對女法官進行「不只一輪的噁心騷擾行為」。

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發文法官強調揭發此事與司法是否制裁無關，「噁心就是噁心，沒什麼好說的」，懇請士院、司法院勿輕輕放下。

士院啟動性平調查機制，並於6月21日先行發布人事異動，將蔡免兼審判長，並調至其他庭；性騷擾申評會7月間調查，邀請專家學者列席提供意見後，認定性騷擾「成立」，送請法評會進行評鑑，蔡明宏成為司法史上第二位被認定成立性騷擾的法院審判長。

史上首位被判定成立性騷擾的審判長，是時任新竹地院庭長兼審判長吳振富，他被控自2018年起經常要求助理幫他處理私事，其中包括幫他按摩，職務法庭於2021年判吳免職、轉任司法事務官；吳上訴遭駁回確定。另一位被控性騷女助理的前法官陳鴻斌，犯案時不具審判長身分，他被判處罰俸1年確定。

法評會認定蔡明宏違失情節重大，19日決議評鑑「成立」，移送懲戒法院職務法庭審理，建議撤職。

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