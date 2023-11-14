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士官長涉性騷不滿被記2大過 提告結果出爐

台北高等行政法院更一審指，軍方以這名士官督導長的身分從重懲處記2支大過，顯然有誤，決定撤銷記過處分。

台北高等行政法院更一審指，軍方以這名士官督導長的身分從重懲處記2支大過，顯然有誤，決定撤銷記過處分。

2023/11/14 14:47

〔記者溫于德／台北報導〕從軍逾20年的陸軍士官督導長，前年環抱女性同仁的大腿往上舉，還傳LINE稱「好噢，接受錢債肉償嗎？」遭軍方記2支大過，他不服提告。台北高等行政法院更一審指軍方未審酌他的行為是否屬於玩笑，且其中2名女同仁並未感到不舒服，便以他身為「士官督導長」從重懲處，顯然有誤，決定撤銷記過處分。

這名陸軍機械化步兵連士官督導長，被控前年環抱女性同仁的大腿往上舉、推女性同仁屁股上中型戰術輪車、以膝蓋頂住女性同仁背部，另傳LINE給女性同仁表示「好噢，接受錢債肉償嗎？」事後被軍方決議記2支大過。

士官督導長認為，自己的行為固然有欠妥適，但他願意接受懲處，軍方卻給予最「重度」程處，導致他被認定不適服現役（指退伍），顯然有違比例原則，提告請求撤銷。

北高行一審指軍方記2支大過這種懲罰令，是為嚴明官兵互動分際、維繫部隊紀律所為的懲罰權行使，性質上屬於內部管理措施，不得提起行政訴訟，裁定駁回。

最高法行政法則指，這2支大過對士官督導長來說，足以改變其軍人身分，顯非輕微的干預，自應准許提起行政訴訟，將全案裁定廢棄發回。

北高行更一審說明，軍方並未考量士官督導長當下行為是否「本為」軍中同袍、或基於開玩笑的心態，或是幫助女性同仁能快速上車，且其中2名女性同仁並未感到不舒服，另一名女同仁雖感到噁心，不過表示事情很單純、精神上並未到影響。

更一審進一步提到，相較士官督導長、軍方提出的其他案例，難認士官督導長已達「重度」，因此軍方以他身為「士官督導長」的身分作為從重懲罰的理由，顯然有誤，判決撤銷；可上訴。

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