警員「空幹」拍片搞笑連帶處分所長？彰化縣警局長說話了

彰化縣警察局今對和美分局黃姓員警自拍搞笑影片做記大過1支，局長張國雄震怒，聲援黃警指名要連帶處分的派出所女所長，力挺女所長落實考核，並表明若因此懲處所長就沒道理了。（記者張聰秋攝）

2023/11/14 13:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣和美警分局29歲黃姓警員自拍上傳「空幹」插仙女棒等不雅動作的搞笑影片，被處1大過重懲，錄製期間的直屬長官、派出所所長會不會因此遭受連帶處分？彰化縣警局長張國雄今天表態力挺這位女所長，並說，所長認真執勤，落實考核制度，「懲處所長就沒道理了」！

警界懲處連坐是常態，黃姓警員臉書自曝他已辭職，感謝賞他「餅」（考績「丙」等）吃的現任所長，還表明影片都是他在「現任所長」任內拍攝的，如果要連帶處分就處分現任所長。

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彰化縣警察局今天火速開鍘，重懲記1大過，而黃姓警員口中的「現任所長」林姓所長是全彰化縣3位女所長之一。

張國雄說，黃姓警員上傳搞笑影片，「他（指黃警）覺得好玩」，「我是覺得一點都不好玩」，「他要走就趕快走」，這位所長是幹練的女警官，認真執勤、有正義感，落實考核制度，「我認為，不應該連帶處分所長」，如果因此懲處所長就沒道理了！

和美警分局長廖志明也力挺女所長，強調所長去年5月接任以來，工作態度積極認真、表現優異，擔任幹部嚴管勤教，帶領部屬有其領導原則，不會鄉愿，因此才把不適任的部屬做出必要的處置，他支持認真工作、態度積極的幹部。

據了解，一般基層警員執勤不犯錯，1年約有70、80個嘉獎，表現優異的衝到100個以上甚至200個都有可能，黃姓警員在大霞派出所服務約4年，功過相抵後，嘉獎不到10個。

派出所其他員警都稱跟黃姓警員不熟、少互動，表明不受訪。

廖志明說，黃姓警員行為和想法「較特別」、「較另類」，對警察的認同度有待加強，但是穿上警察制服就應嚴守警察職務，好比軍人、銀行人員和醫護人員，穿上專業的工作服，基本上就要尊重自己的工作，對於穿制服自拍搞笑影片和動機，他不能苟同。

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