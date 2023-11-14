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別想回頭！警察不幹了記過有差嗎？警界曝下場

彰化縣和美警分局黃姓警員正值育嬰假留職停薪，辭呈預定11月22日生效。（圖擷取黃警臉書）

彰化縣和美警分局黃姓警員正值育嬰假留職停薪，辭呈預定11月22日生效。（圖擷取黃警臉書）

2023/11/14 11:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣和美警分局警備隊黃姓警員目前育嬰留職停薪中，且已辭職，下週生效，因自拍影片誇張搞笑被警方認定影響警譽決議記1大過；有人疑惑，都不幹了，記過有差嗎？資深員警說，絕對有差，今後恐無緣再當警察了。彰化縣警察局人事室指出，警察被記大過，除了當年度年終獎金告吹，同時喪失報考警察大學等內部升遷相關資格。

彰化縣警局人事室表示，黃姓警員辭職生效日為11月22日，在此之前警察職務仍在，記1大過在警界是很重的懲處，除了沒有年終獎金，例如報考警察大學再進修等內部升等考試的資格也喪失，對黃姓警員來說，首當其衝就是工作遷調和考試權利。

如果黃姓警員將來還想當警察有無可能？對此，人事室解釋，黃姓警員目前不行，但離職後就沒有警察身分，如果未來想當警察，還是可以參加警察特考，筆試達到錄取門檻後，再參加教育訓練，受訓結束後分發到警察機關實務訓練成績及格，拿到考試及格的證書，具備任職警察的資格，才能正式分發工作。

人事室指出，黃姓警員將來可以重考警察，但一定要通過筆試、教育訓練、實務訓練3關，全都得重頭來過，會很辛苦，尤其實務訓練，假使態度不改，要及格恐怕很難。

1名資深警官說，黃姓警員如果要重考警察，即使筆試過了，在教育或實務訓練時，這些「輝煌」記錄也會一輩子跟著他的人事資料，一定會被技術性汰除，奉勸黃姓警員瀟灑走人就不要再回頭！

彰化縣黃姓員警因自拍搞笑影片，被警方認定影響警譽，重懲記1大過。（圖擷取影片）

彰化縣黃姓員警因自拍搞笑影片，被警方認定影響警譽，重懲記1大過。（圖擷取影片）

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