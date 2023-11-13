離譜！彰化男警「屁眼」插仙女棒點火 警局長震怒：破壞警譽

彰化縣警局1名男警在胯下與「屁眼」插仙女棒點火，警察局長張國雄看過影片後大為震怒指其破壞警譽。（記者湯世名攝）

2023/11/13 21:58

〔記者湯世名／彰化報導〕離譜！彰化縣警局1名男警穿警察制服在派出所前把點燃的仙女棒插入胯下與「屁眼」，還在瓦斯爐前點菸與手持玩具步槍、大把鈔票等，脫序行為PO上網路引發警界譁然，男警還說即將辭去警察工作，影片都是在現任所長任內拍的，要連帶處分就處分所長；警察局長張國雄看過影片後大為震怒，認為其行為嚴重破壞警譽，當下指示所屬分局「好好處理」，該分局則已連夜開會研議，據了解傾向記過處分。

該分局所屬分局長指出，這名男警平日表現不優，被分局列為考核對象，影片拍攝時間可能多是在這幾年，至於現任所長平日表現盡責、優異，應是在打考績時給該名男警打「丙」，讓男警懷恨在心，由於自己即將去職，因此拍影片要惡搞所長，將所長拖下水。

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這段影片內容，全部都是該名男警穿著警察制服的搞笑片，內容包括有在大街上與派出所內手舞足蹈，還坐在泡茶的瓦斯桶前點火抽菸，甚至把點燃的仙女棒插在胯下與「屁眼」，大跳妞妞舞，另外還做出不雅動作，種種脫序行為讓看到影片的民眾或警界人士傻眼。

男警還在臉書上發文指出，將辭去警察工作，感謝賞他餅吃的現任所長，讓他真正下定決心開創自己的事業；還寫了許多人生大道理的文章，最後卻指出，影片全部都是他在現任所長任內拍的，要連帶處分就處分所長。

縣警局人士指出，該名男警之前在北部某警局服務時，就曾因在派出所內養魚跟烏龜，遭派出所副所長糾正後疑似懷恨在心，檢舉副所長酒駕，結果副所長被記申誡2支。

彰化縣警局1名男警穿警察制服在瓦斯爐前點菸。（擷自記者爆料網）

彰化縣警局1名男警穿警察制服在派出所前把點燃的仙女棒插入胯下與「屁眼」。（擷自記者爆料網）1

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