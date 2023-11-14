不做最大！彰化警員「空幹」插仙女棒 分局長：記1大過

彰化縣29歲黃姓警員自拍搞笑影片，引發軒然大波，警方決定記1大過重懲。（圖擷取黃姓警員臉書）

2023/11/14 11:23

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〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣和美警分局29歲黃姓警員正值育嬰留職停薪，已預定22日辭職生效，近日卻自拍上傳搞笑影片，畫面中有諸多不雅動作，強調都在任職期間拍攝，影片在網路上瘋傳也引發爭議，彰化縣警局長張國雄震怒，警方漏夜開會，決定記1大過重懲。

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和美警分局長廖志明表示，黃姓警員平時考核不佳、工作態度消極，列為分局汰除對象，辭職前，刻意將從警期間拍攝之影片剪輯，經檢視影片內容，發現黃姓警員勤務中著制服參加飲宴唱歌、在駐地抽菸、對民眾不雅的行為及有不當嘻鬧等汙衊警察形象舉止，破壞職場倫理及民眾對警察的信賴，已嚴重影響警譽，分局主動查究，報請彰化縣警察局從重記1大過處分，相關幹部已於平日嚴格考核、善盡監督責任，將持續落實員警考核工作。

廖志明指出，黃姓警員拍攝影片的地點包括派出所內、外及民宅，畫面中唱歌的地點是否為聲色場所仍待調查，初步排除駐地內的營業場所，黃姓警員工作態度消極，平常考核不佳，分局以公平的制度給予適當的考核，派出所所長身為幹部，負考核的責任，對所有同事一視同仁，黃姓警員影片中有當時的代班幹部，也有值日幹部，分局都會一併查究。

黃姓警員為警專31期畢業，曾任職新北市三峽警分局插角派出所，2019年10月21日調任彰化縣和美警分局大霞派出所，今年5月21日到11月21日申請育嬰留職停薪，被調派和美分局警備隊，他提出育嬰假同時也提出辭呈，預定任職到11月21日止。其派出所懸缺也已補足。

彰化縣黃姓警員自拍影片搞笑，居然穿著制服、臀部插著點燃的仙女棒扭腰擺臀，影片瘋傳，也引發輿論爭議，彰化縣警方決定記1大過懲處。（圖擷取影片）

彰化縣黃姓警員自拍搞笑影片，引發爭議。（圖擷取影片）

彰化縣黃姓警員自拍搞笑影片，內容還有靠近瓦斯爐點菸，影片在網路瘋傳，也引發爭議，彰化縣警方漏夜開會，決定記1大過懲處。（圖擷取影片）

彰化縣黃姓警員自拍搞笑影片在網路瘋傳，也引發爭議，彰化縣警方漏夜開會，決定記1大過懲處。（圖擷取影片）

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