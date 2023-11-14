為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

不做最大！彰化警員「空幹」插仙女棒 分局長：記1大過

彰化縣29歲黃姓警員自拍搞笑影片，引發軒然大波，警方決定記1大過重懲。（圖擷取黃姓警員臉書）

彰化縣29歲黃姓警員自拍搞笑影片，引發軒然大波，警方決定記1大過重懲。（圖擷取黃姓警員臉書）

2023/11/14 11:23

相關新聞請見：

離譜！彰化男警「屁眼」插仙女棒點火 警局長震怒：破壞警譽

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣和美警分局29歲黃姓警員正值育嬰留職停薪，已預定22日辭職生效，近日卻自拍上傳搞笑影片，畫面中有諸多不雅動作，強調都在任職期間拍攝，影片在網路上瘋傳也引發爭議，彰化縣警局長張國雄震怒，警方漏夜開會，決定記1大過重懲。

和美警分局長廖志明表示，黃姓警員平時考核不佳、工作態度消極，列為分局汰除對象，辭職前，刻意將從警期間拍攝之影片剪輯，經檢視影片內容，發現黃姓警員勤務中著制服參加飲宴唱歌、在駐地抽菸、對民眾不雅的行為及有不當嘻鬧等汙衊警察形象舉止，破壞職場倫理及民眾對警察的信賴，已嚴重影響警譽，分局主動查究，報請彰化縣警察局從重記1大過處分，相關幹部已於平日嚴格考核、善盡監督責任，將持續落實員警考核工作。

廖志明指出，黃姓警員拍攝影片的地點包括派出所內、外及民宅，畫面中唱歌的地點是否為聲色場所仍待調查，初步排除駐地內的營業場所，黃姓警員工作態度消極，平常考核不佳，分局以公平的制度給予適當的考核，派出所所長身為幹部，負考核的責任，對所有同事一視同仁，黃姓警員影片中有當時的代班幹部，也有值日幹部，分局都會一併查究。

黃姓警員為警專31期畢業，曾任職新北市三峽警分局插角派出所，2019年10月21日調任彰化縣和美警分局大霞派出所，今年5月21日到11月21日申請育嬰留職停薪，被調派和美分局警備隊，他提出育嬰假同時也提出辭呈，預定任職到11月21日止。其派出所懸缺也已補足。

彰化縣黃姓警員自拍影片搞笑，居然穿著制服、臀部插著點燃的仙女棒扭腰擺臀，影片瘋傳，也引發輿論爭議，彰化縣警方決定記1大過懲處。（圖擷取影片）

彰化縣黃姓警員自拍影片搞笑，居然穿著制服、臀部插著點燃的仙女棒扭腰擺臀，影片瘋傳，也引發輿論爭議，彰化縣警方決定記1大過懲處。（圖擷取影片）

彰化縣黃姓警員自拍搞笑影片，引發爭議。（圖擷取影片）

彰化縣黃姓警員自拍搞笑影片，引發爭議。（圖擷取影片）

彰化縣黃姓警員自拍搞笑影片，內容還有靠近瓦斯爐點菸，影片在網路瘋傳，也引發爭議，彰化縣警方漏夜開會，決定記1大過懲處。（圖擷取影片）

彰化縣黃姓警員自拍搞笑影片，內容還有靠近瓦斯爐點菸，影片在網路瘋傳，也引發爭議，彰化縣警方漏夜開會，決定記1大過懲處。（圖擷取影片）

彰化縣黃姓警員自拍搞笑影片在網路瘋傳，也引發爭議，彰化縣警方漏夜開會，決定記1大過懲處。（圖擷取影片）

彰化縣黃姓警員自拍搞笑影片在網路瘋傳，也引發爭議，彰化縣警方漏夜開會，決定記1大過懲處。（圖擷取影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
離譜！彰化男警「屁眼」插仙女棒點火 警局長震怒：破壞警譽
2023/11/14 07:28

離譜！彰化男警「屁眼」插仙女棒點火 警局長震怒：破壞警譽
曾反對許宗力再任大法官 前法官陳志祥確定「吃考丙」
2023/10/20 18:42

曾反對許宗力再任大法官 前法官陳志祥確定「吃考丙」

靠定期定額一年賺逾兩成 統一中小基金CP值高
中警抓偷車小賊驚見仙女棒凌虐取樂片 10人暴力犯罪集團「團滅」
2023/09/04 12:53

中警抓偷車小賊驚見仙女棒凌虐取樂片 10人暴力犯罪集團「團滅」
打丙要先通知？檢察官考績丙等提告勝訴 宜檢提上訴
2022/05/21 15:41

打丙要先通知？檢察官考績丙等提告勝訴 宜檢提上訴

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
女警「吃丙」！愛上已婚男警、騷擾原配、車堵家人
2022/04/03 12:01

女警「吃丙」！愛上已婚男警、騷擾原配、車堵家人
憲兵少校酒駕拒測考績「吃餅」 不服怒告上級「我評鑑都是甲」
2021/10/30 11:15

憲兵少校酒駕拒測考績「吃餅」 不服怒告上級「我評鑑都是甲」
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播