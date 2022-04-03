女警「吃丙」！愛上已婚男警、騷擾原配、車堵家人

林女考績被評為丙等，台中高等行政法院判決她敗訴。（資料照、記者張瑞楨攝）

2022/04/03 12:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕保安警察第六總隊所屬的林姓女警員（已調職），2019年與疑已婚南投縣警局張姓警官相戀，2020年情感生變後，林女開車堵張員家門，打電話騷擾張員之妻，還傳簡訊給張員「我會去你家死給你看」，長官勸導後第三天，她又傳簡訊騷擾張員原配，考績被評為丙等，她打官司要求撤銷，法官卻認為，林女與張員確實不正常情感交往，保六將此男女關係列為平時考核，考績評為丙等，沒有不法，判決林女敗訴。

林女提起行政訴訟，指稱保六總隊認為她與南投縣警局張姓警官（已於2020年8月退休）不正常交往，2019年起陸續記申誡2次、記過1次，2020年考績評為69分丙等，她認為自己與張員的情感糾紛，不能憑單方面說法與偏頗證物，就認定她是「違反品操紀律或言行失檢，影響警譽，情節嚴重」，且這些恩怨並沒有妨礙勤務工作，也沒有違法。

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林女強調，所謂「不正常往來」，是子虛烏有之事，再者，她沒有因此事而耽誤公事，考績是針對「公務員之工作狀況」進行考評，不是對公務員私生活考評，保六總隊已逾越公務人員考績法等法律授權原則，聲明撤銷丙等考評。

保六答辯指出，保六總隊所屬中隊，2020年11月15日接獲張員之妻檢舉，林女深夜將車停在張員住處門口，導致張員之子無法進入，妨害通行權，又多次傳曖昧簡訊給張員，監視器畫面顯示，張女故意把車停在張宅前，張員兒子開車返家被堵住，林女「坐於車內毫無動作」，長官訪談時又「拒絕陳述說明，並態度傲慢」。

保六指出，同年3月8日凌晨、10月27日清晨，林女撥打3通電話滋擾原配，同年11月4至7日，多次傳簡訊給張員，內容包括「沒有你，我真的沒勇氣活下去的動力」、「愛你的心從未退縮卻與日俱增」，「每天心慌頭痛拜託求你打電給我啦，求你體諒我愛的真心」、「她（張員原配）敢再去亂告我...，我會去你家死給你看，你竟然利用她來對付我」，另外，林女在年月6日撥打11通電話給張員，但張員沒接。

保六強調，林女於2019年就被檢舉與張員不正常感情交往，經查證屬實懲處，林女未引以為戒，仍持續執意與張員往來，還騷擾張員家屬，甚至開車堵住張宅門前，涉嫌觸犯強制罪與社會秩序維護法，破壞他人婚姻與家庭屬實，2020年12月7日，長官約談輔導林女，林女仍我行我素，不聽告誡指揮，9日再次騷擾張員之妻，「膽大妄為，破壞紀律，情節嚴重」，「我行我素，不聽告誡指揮，疏導無效」，考績據此評為丙等。

台中高等行政法院認為，從林女傳給張員「愛你的心從未退縮」等簡訊，顯示林女確實有不正常男女交往行為，該總隊綜合考量林女平時績效與優劣事蹟，據此評定2020年考績為丙等（69分），並非出於錯誤的事實認定，也沒有違反行政法的原理原則，判決林女敗訴，可上訴。

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