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中警抓偷車小賊驚見仙女棒凌虐取樂片 10人暴力犯罪集團「團滅」

警方查扣本票。（警方提供）

警方查扣本票。（警方提供）

2023/09/04 12:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方今天宣布偵破一個暴力犯罪集團，查出該集團以莫須有債務誣陷被害人，加以拘禁以電擊棒、仙女棒凌虐，再逼迫交付用來作為人頭帳戶的存摺抵債，全案是因集團中一名少年成員涉偷機車被逮，其手機影片中曝露出上情，才讓警方得以發動偵蒐進而將而滅團。

台中市第二分局日前偵破一起機車竊案，發現涉偷車林姓少年手機相簿存有多部凌虐影片，卻對這些影片來源閉口不談，經抽絲剝繭突破少年心防，這才供出影片來源。

經查影片來自22歲劉姓男子為首的暴力討債兼詐欺集團，為了收取帳簿作為詐騙匯款用人頭帳戶，誣陷陳姓被害人積欠數十萬元債務，打零工為業陳男完全不知債務從何而來。

為了降低陳男戒心，某日透過陳男友人假藉閒聊聚會等稀鬆平常理由，將陳男約到該集團據點，陳男不疑有他如期赴約入屋後才顯露討債目的，先是拘禁陳男再以電擊棒電擊、球棒毆打、開山刀威脅恐嚇及仙女棒燒燙身體等方式凌虐陳男，期間更命集團成員以手機全程拍攝凌虐過程，相互傳送影像畫面，供作取樂。

二分局偵查隊長卓家興今天表示，該集團當天更強逼被害人簽立數百萬元本票，最後假裝勉為其難，同意對方提供存摺帳戶抵債才放人，行徑囂張惡劣，經組成專案小組報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，實施2個月餘跟蒐掌握該集團成員動態，上月底見時機成熟同步行動。

警方分別在台中、高雄等地緝獲及拘提7名成員到案，查扣本票、開山刀、玩具槍、仙女棒、棍棒、手機等證物，其中劉姓主嫌等3人早已因詐欺收押中，一併借提詢問，訊後全案依組織犯罪條例、私行拘禁、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第二分局長周俊銘表示，將持續查緝不法分子，全力掃蕩幫派等犯罪組織，展現打擊暴力犯罪之決心，秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則強勢執法，確保民眾生命、身體、財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣開山刀、玩具槍、仙女棒、棍棒等犯案工具。（警方提供）

警方查扣開山刀、玩具槍、仙女棒、棍棒等犯案工具。（警方提供）

警方將一干犯嫌移送法辦。（警方提供）

警方將一干犯嫌移送法辦。（警方提供）

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