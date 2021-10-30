憲兵少校酒駕拒測考績「吃餅」 不服怒告上級「我評鑑都是甲」

嘉義憲兵隊吳姓少校年度考績「吃餅」不服怒告行政官司，他自認評鑑考核都是甲等，卻被法官打臉。（翻攝google map ）

2021/10/30 11:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕嘉義憲兵隊吳姓少校去年酒駕拒測被吊銷駕照，又不配合參加體訓和鑑測，還在營區內無照駕駛85次，被記1大過1小過1申誡，年度考績「吃餅（丙等）」，沒有考績獎金可領，他提告替自己討公道，但法官認為部隊處分並無違誤，判吳男敗訴。

判決指出，去年1月16日，吳姓少校休假期間遭警攔檢後拒絕實施酒精測試，被吊銷駕照後，同年6月12日，被點出在營區實施體測時，未經報備脫離部隊掌握，影響鑑測紀律，隔天隊部到嘉義大學進行體能訓練，又未經報備脫離部隊掌握，致值星人員無法掌握人數。

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而吳姓少校被吊銷駕照後，又被查出無照駕駛車輛進出營區85次，部隊長官針對他酒駕拒測部分記大過1支、無照加駛記小過1支、體訓及鑑測脫離部隊掌控各記申誡1次和檢束3日，當年年度考積「丙等」。

吳不服，認為自己在年度受評鑑項目中，思想、才能、學識及績效等的評鑑都是甲等，就算自己被記1大過1小過1申誡，扣除掉分數後，考績至少應評列為「乙等」以上至「甲等」，怎麼算都不會是「丙等」，但他申訴被駁，於是提告行政訴訟替自己討公道。

高雄高等行政法院審理時，部隊長官指出，依國軍考績作業規定，被記大過的人當年考績不得評列乙等以上，且吳姓少校酒駕拒測、無照駕駛及鑑測脫離部隊掌控，讓他的年度考核「品德」一項被列為「丙上」，考績審核評鑑會認定他原告年度記大過乙次，且無一次記功獎勵，依規定將他年度考績打丙等，依法有據並無不當。

法官也認為，年終考績乃於每年年終考核國軍軍官當年1至12月任職期間的成績，其考評應以平時考核為基礎，並參考該年度獎懲記載，予以綜合分析評定。考評工作因具高度屬人性，所以行政機關只要用法無違誤，應有自行判斷餘地，審酌此案部隊的處分並無違誤，因此駁回吳男之訴，可上訴。

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