持槍恐嚇酒吧老闆還拿刀嗆運將 囂張男判刑12個月

陳男交保後竟然開直播在IG上再次恐嚇酒吧老闆。（記者林嘉東翻攝）

2023/11/13 10:44

〔記者吳昇儒／基隆報導〕22歲男子陳致豪今年8月初在基隆某酒吧消費，只因冷氣不冷就亮槍恐嚇店家，以3萬元交保後，竟在Instagram（IG）貼出影片對店家嗆聲，警方再逮人送辦。事後，陳男又與計程車司機有行車糾紛，出言恐嚇，終被法官裁定羈押，基隆地院近日審結，依恐嚇危害安全罪分別判處陳男4個月、8個月徒刑，前者得易科罰金。

檢警調查，陳男8月4日凌晨到基隆某音樂酒吧消費，疑似酒後嫌棄店家冷氣不夠涼，便進到吧檯內想要調整冷氣開關，結果遭到店家阻止，當場惱羞成怒拿出包包內的手槍，頻拉滑套將子彈上膛，作勢開槍，恐嚇店家，還嗆「天道盟大哥（芋粿）是我叔叔、我是太陽會」，過程不斷叫囂，嚇壞店內酒客。

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警方獲報後逮捕陳男，並在屋內鞋盒內搜出陳所持有的空氣手槍1枝及1個彈匣、槍身等槍支零組件（另案偵辦中）；陳男交保後竟在IG貼影片嗆聲，「勇怕強，強怕狠，狠怕沒天良，沒天良最怕神經沒正常，林北一定去找你，你挫底等」，對店家二次嗆聲，嚇得酒吧老闆再次報警。

未料，陳男絲毫沒有悔意，又於8月13日晚間在忠四路與計程車司機發生行車糾紛，竟嗆對方「你不知道我是誰嗎？」並稱頭條新聞上說的開槍陳姓男子就是自己，還稱自己是太陽會台北會長，並拿水果刀對著計程車司機揮舞。警方獲報傳喚陳男到案，檢察官向法院聲請羈押獲准。

法院審理時，陳男承認有對酒吧老闆嗆聲，但與計程車司機是對罵，而拿刀是要劃自己自殘，沒有恐嚇對方。

法官調閱現場行車紀錄器，卻聽見司機報警時有提及陳男拿出刀子揮舞，而車上的郭姓乘客也證明看見陳男拿刀。

法官認為，陳男剛因前案交保獲釋，就在IG上恐嚇酒吧老闆，隨後又持刀恐嚇計程車司機，不珍惜交保機會、知所警惕，反而引以此等經歷作為恐嚇或辱罵民眾素材，漠視法秩序規範造成酒吧老闆、司機恐慌；考量其犯罪動機、目的、手段、造成損害程度及和解狀況，分別依恐嚇危害安全罪，判處陳男有期徒刑4月（得易科罰金12萬元）、8月。

警方在陳男家中起出槍枝。（記者吳昇儒翻攝）

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