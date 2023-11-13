為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

持槍恐嚇酒吧老闆還拿刀嗆運將 囂張男判刑12個月

陳男交保後竟然開直播在IG上再次恐嚇酒吧老闆。（記者林嘉東翻攝）

陳男交保後竟然開直播在IG上再次恐嚇酒吧老闆。（記者林嘉東翻攝）

2023/11/13 10:44

〔記者吳昇儒／基隆報導〕22歲男子陳致豪今年8月初在基隆某酒吧消費，只因冷氣不冷就亮槍恐嚇店家，以3萬元交保後，竟在Instagram（IG）貼出影片對店家嗆聲，警方再逮人送辦。事後，陳男又與計程車司機有行車糾紛，出言恐嚇，終被法官裁定羈押，基隆地院近日審結，依恐嚇危害安全罪分別判處陳男4個月、8個月徒刑，前者得易科罰金。

檢警調查，陳男8月4日凌晨到基隆某音樂酒吧消費，疑似酒後嫌棄店家冷氣不夠涼，便進到吧檯內想要調整冷氣開關，結果遭到店家阻止，當場惱羞成怒拿出包包內的手槍，頻拉滑套將子彈上膛，作勢開槍，恐嚇店家，還嗆「天道盟大哥（芋粿）是我叔叔、我是太陽會」，過程不斷叫囂，嚇壞店內酒客。

警方獲報後逮捕陳男，並在屋內鞋盒內搜出陳所持有的空氣手槍1枝及1個彈匣、槍身等槍支零組件（另案偵辦中）；陳男交保後竟在IG貼影片嗆聲，「勇怕強，強怕狠，狠怕沒天良，沒天良最怕神經沒正常，林北一定去找你，你挫底等」，對店家二次嗆聲，嚇得酒吧老闆再次報警。

未料，陳男絲毫沒有悔意，又於8月13日晚間在忠四路與計程車司機發生行車糾紛，竟嗆對方「你不知道我是誰嗎？」並稱頭條新聞上說的開槍陳姓男子就是自己，還稱自己是太陽會台北會長，並拿水果刀對著計程車司機揮舞。警方獲報傳喚陳男到案，檢察官向法院聲請羈押獲准。

法院審理時，陳男承認有對酒吧老闆嗆聲，但與計程車司機是對罵，而拿刀是要劃自己自殘，沒有恐嚇對方。

法官調閱現場行車紀錄器，卻聽見司機報警時有提及陳男拿出刀子揮舞，而車上的郭姓乘客也證明看見陳男拿刀。

法官認為，陳男剛因前案交保獲釋，就在IG上恐嚇酒吧老闆，隨後又持刀恐嚇計程車司機，不珍惜交保機會、知所警惕，反而引以此等經歷作為恐嚇或辱罵民眾素材，漠視法秩序規範造成酒吧老闆、司機恐慌；考量其犯罪動機、目的、手段、造成損害程度及和解狀況，分別依恐嚇危害安全罪，判處陳男有期徒刑4月（得易科罰金12萬元）、8月。

警方在陳男家中起出槍枝。（記者吳昇儒翻攝）

警方在陳男家中起出槍枝。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台東市酒吧、KTV1晚2場大亂鬥 警方出動快打部隊處理
2023/11/07 14:22

台東市酒吧、KTV1晚2場大亂鬥 警方出動快打部隊處理
混混撂小弟堵三重所嗆聲 被逮時只穿內褲狼狽落網
2023/11/05 13:23

混混撂小弟堵三重所嗆聲 被逮時只穿內褲狼狽落網

浪琴全新MINI DOLCEVITA系列正式登場
新仇舊恨！網路互嗆變18人彰化市街頭大亂鬥 囂張砸毀監視器滅證
2023/11/04 10:38

新仇舊恨！網路互嗆變18人彰化市街頭大亂鬥 囂張砸毀監視器滅證
俄防長嗆聲：20天就能擊落所有烏克蘭F-16
2023/11/02 14:53

俄防長嗆聲：20天就能擊落所有烏克蘭F-16

全國電子雙11破盤 驚爆家電55折起
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播