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台東市酒吧、KTV1晚2場大亂鬥 警方出動快打部隊處理

外縣市及台東在地歡唱客因故打成一團，警方已掌握滋事者3人，通知到案說明。（記者陳賢義翻攝）

外縣市及台東在地歡唱客因故打成一團，警方已掌握滋事者3人，通知到案說明。（記者陳賢義翻攝）

2023/11/07 14:22

〔記者陳賢義／台東報導〕台東市區5日夜間不平靜！先是某家酒吧傳出2女子互摑巴掌，成群男子直播看笑話，另家KTV同晚也發生互毆打群架事件，警方出動快打部隊馳往處理，傳喚涉案人員到案說明，釐清事件發生原委。

「快打啊！不要再拖了」2女在一家酒吧裡相互叫囂，其中1女手插在腰際上不斷飆罵，還走出戶外嗆斥圍觀男子停止直播，結果卻引來哄堂大笑，要2女快些結束這場鬧劇，直到快打部隊趕抵，眾人才一哄而散，直說只是來看笑話，非鬧事同夥。

結束2女互摑巴掌亂劇，市區另家KTV又傳亂事，疑因上下樓梯發生口角，致使一群來自外縣市的歡唱客與在地客大打出手，一場大混戰就此展開，警方快打部隊趕抵，眾人早已四散，調閱KTV監視器掌握涉案人員，隨後傳喚到案說明，兩造互告傷害。

台東警分局表示，KTV互毆案經調查，雙方互不認識，只因在上下樓梯時口角引發爭執，無幫派、不良組合涉入，快打部隊抵達時，滋事者均已離開現場，目前掌握滋事者3人，通知到案說明。呼籲民眾與他人發生糾紛時，務必冷靜處理，切勿一時衝動滋事。警方對所有違法、違序行為絕對零容忍，依法嚴辦。

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