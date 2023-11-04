新仇舊恨！網路互嗆變18人彰化市街頭大亂鬥 囂張砸毀監視器滅證

2派青少年網路互嗆變18人在彰化市街頭打群架。（翻攝臉書黑色豪門企業）

2023/11/04 10:38

〔記者湯世名／彰化報導〕新仇舊恨！王、黃2名少年與彭姓少年在網路上留言互嗆產生嫌隙，3日凌晨雙方又在彰化市街頭遭遇按鳴喇叭嗆聲，立即動員人馬助陣，兩派共18名人馬當街大打出手，瞬間雨傘、木棍齊飛，彭姓少年人馬還砸毀路邊監視器企圖滅證，影片被民眾錄影PO上網，網友酸「猴子跑出來了」。警方昨晚將兩派共18名動手的少年、成年男子帶回，全部依法移送偵辦。

這起街頭群毆影片被PO在臉書社團《黑色豪門企業》，網友留言酸「彰化猴子跑出來了」、「彰化警察該硬起來了」。發酵到昨天晚間，彰化警分局獲報後立即出動大批員警逮人，最後帶回16名少年、2名成年男子。

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彰化警分局調查，王、黃2名少年與彭姓少年於日前在網路上發生留言互嗆糾紛產生閒隙，昨天凌晨零點雙方又在彰化市中山路狹路相逢，王、黃騎乘機車故意向彭姓少年按鳴喇叭，引起彭男不滿進而騎車尾隨。王、黃共6人見狀準備堵人，彭男此時也通知其11名友人到場助陣，現場湧入18人瞬間大打出手，王、黃人馬不敵敗逃，打贏的彭男人馬還持鈍器毀損倉庫外的監視器，企圖滅證。

彰化警分局大埔派出所長蔡騏宇指出，影片在昨天下午被民眾於臉書社群網站《黑色豪門企業》貼文引起關注，案發當時警方沒有接到報案，但警方網路巡邏發現後立即成立專案小組偵辦，在昨晚火速釐清案件並將雙方當事人18名帶回詢問筆錄及依法偵辦，將18人分別依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌移請彰化地方法院少年法庭及彰化地檢署偵辦。

2派青少年在彰化市街頭打群架，打贏的一方還砸毀監視器滅證。（翻攝臉書黑色豪門企業）

2派青少年網路互嗆變18人在彰化市街頭打群架，全部被警方移送法辦。（警方提供）

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