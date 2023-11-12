師當眾辱學童「懶蟲」被錄音提告 法官引「師說」判5月緩刑

桃園市黃姓學小班導在課堂上辱罵學生「懶蟲」、「全家都不要臉」等，被桃園地院判處5月徒刑，緩刑3年。（記者余瑞仁攝）

2023/11/12 17:08

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市1名黃姓小學導師因班上一名學生多次不交作業、不聽從指令，多次當著全班同學面前飆罵該生「懶蟲」、「你就爛」、「你全家都不要臉」等，並指責該生父母唆使小孩漠視老師管教，辱罵言詞經家長讓學生持錄音筆錄音取證後提告；桃園地院審理認為，黃師的言詞貶抑學生與家長人格，審結依誹謗罪將他判處有期徒刑5月，緩刑3年，並應向公庫支付10萬元。

判決指出，黃姓老師於2020年9月起擔任某小學班導師，去年2、3月間因班內學生「小智（化名）」多次不交作業、不聽從導師指令，而教室內當著同學面前辱罵「懶蟲」、「你有病是嗎」、「不要臉，全家都不要臉」、「混帳東西」等言詞。

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「小智」家長獲悉此情，讓他上學時攜帶錄音筆錄下黃師的罵人過程，錄下黃姓導師在班上污辱他及家人：「爛家長教出這種爛小孩」、「只要家長跟老師唱反調那就很難」等語，還直指是家長過度寵小孩，讓小孩不用寫作業，不用聽老師說的話等；家長取得證據後氣得對黃師提告公然侮辱罪。

案經桃園地院審理，在錄音證據下，黃師坦承出言辱罵學生與家長，法官也引韓愈《師說》：「師者，所以傳道、授業、解惑也。」認為黃身為導師，對學生未遵守班級規範，卻未能本於教育理念引導，反而在公開場所侮辱、貶抑學生及父母人格，造成學生一家精神及心理上的難堪及傷害，影響學生心理的健康發展，而黃師事後雖公開道歉認罪，但仍未與學生及家長達成和解。

法官另認為，黃師因求好心切，對學生多次遲交作業勸誡無果，而一時失慮辱罵學生及家長，相信經司法審判後應無再犯之虞，審結判處黃師5月徒刑，緩刑3年，並於判決確定後向公庫支付10萬元。可上訴。

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