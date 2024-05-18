轟！彰化和美平房屋頂崩塌 婦遭活埋露出手臂求救

彰化和美老舊平房屋頂崩塌。（賴清美提供）

2024/05/18 21:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮今天下午發生老舊平房屋頂崩塌事件，57歲謝姓婦人被屋瓦壓住，露出手臂求救，兒子下班回家看到嚇壞，直奔屋旁宮廟喊救命，附近民眾全趕來幫忙，把婦人拉出來，送往彰基救治，生命跡象穩定，縣府社會處安排婦人子女安置龍華慈惠堂。

和美鎮面前里長劉建村說，謝婦與女兒、兒子住在磚造平房，女兒在加油站工作，兒子在親友家上班，平房是宗親共有的老房子，最近慈善會才來幫忙修繕部分屋頂，沒想到沒修到的屋頂今天整個崩塌，還好婦人沒有生命危險。

請繼續往下閱讀...

縣議員賴清美說，以前就曾送物資給謝姓婦人，沒想到今天發生這樣的事，還好謝婦沒有生命危險，但謝婦與一對兒女未來住宿問題，希望社會處能夠伸出援手。

社會處指出，57歲謝姓婦人目前住院觀察，預計明天出院，婦人與29歲及28歲兒女同住，原住處屋頂崩塌，已協助暫時到龍華慈惠堂居住1個星期。

社會處說，謝婦13年前搬到目前的磚造平房，房東並未收租金，只需負擔水電費。謝婦子女在附近工作，將評估原住處能否修繕，如果能的話，會請愛心修繕團體幫忙，並協助申請災害救助金安遷費用。如果無法修繕，會幫忙尋找住所，提供必要協助。

社會處指出，謝姓婦人與子女原本有列入低收入戶，後來子女成年，也都有工作收入，才不再列為低收入戶，但2名子女每個月仍領有殘障生活津貼，兩人約8000多元。而縣長王惠美也在第一時間指派社工與相關人員到醫院與災害現場關懷。

彰化和美老舊平房屋頂崩塌，婦人受困露出手臂求救。（賴清美提供）

彰化和美舊平房屋頂崩塌，婦人兒子把屋內東西搬出。（賴清美提供）

婦人兒子把屋內東西搬出。（賴清美提供）

社會處緊急安置兒女到龍華慈惠堂暫住。（民眾提供）

社會處人員到醫院探視婦人。（民眾提供）

平房屋頂塌下來。（賴清美提供）

警方到場協助。（賴清美提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法