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不爽老闆娘限制買蛋數量 婦飆駡四字經GG了

董姓婦人不滿曾姓攤商限制買蛋數量，情緒失控飆駡四字被法官判罰6千元。示意圖。（資料照）

董姓婦人不滿曾姓攤商限制買蛋數量，情緒失控飆駡四字被法官判罰6千元。示意圖。（資料照）

2023/10/21 10:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國產雞蛋因禽流感、氣候影響、雞隻飼料成本上漲等諸多因素出現缺口，今年初蛋價飆漲，民眾也很難買到雞蛋，在前鎮區菜市場賣蛋的曾姓老闆娘為了讓每個顧客都能買到蛋，限定每人購買數量，結果被董姓婦人飆駡四字經，法官依公然侮辱罪判罰金6000元，得易服勞役。

判決指出，今年3月30日上午7點多，董姓婦人到前鎮區菜市場買菜，見到曾姓女子經營的攤位有賣雞蛋，董婦上前詢問雞蛋價格，正準備大肆收刮時，曾女提醒，現在蛋量不足，為了讓每個人都能買到蛋，限定只能買幾顆，不能一次買太多回家。

董婦被潑冷水後情緒失控，當場飆駡「做生意做到這麼囂張」、「你娘O掰」、「這女人，雞O拉」，曾女不甘受辱，當場報警提告。雄檢偵辦時，董女否認駡人，說自己只有跟曾女發生爭執，不是在駡她，但檢方根據民眾提供的錄影畫面，確認董婦確實出言不遜，偵結後將她起訴。

高雄地院審理時，董婦還是不認罪，強調自己是在講給隔壁的鄰居聽，四字經是她的口頭禪，不是要罵人；法官認為，董婦僅因購物而與曾女發生爭執，進而對曾女心生不滿，在公共場所以粗鄙言詞辱罵人，欠缺尊重他人人格及名譽的觀念，加上曾女不肯原諒她，因此依公然侮辱罪判罰金6000元，得易服勞役，可上訴。

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