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臉書發文「狗改不了吃屎」 一審判拘役、二審逆轉判無罪

劉男於臉書指網友「狗改不了吃屎」，一審判拘役10日，二審高等法院台中分院改判無罪確定。（資料照、記者張瑞楨攝）

劉男於臉書指網友「狗改不了吃屎」，一審判拘役10日，二審高等法院台中分院改判無罪確定。（資料照、記者張瑞楨攝）

2023/11/02 19:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市劉姓男子常於臉書與一位網友爭執筆戰，去年11月間，他怒寫「狗改不了吃屎」，被網友控告公然侮辱罪，台中地院一審判拘役10日，可易科罰金1萬元，他上訴二審，高等法院台中分院有異於一審的見解，認為他是比喻網友的作為，而非暗示網友是狗，類似「羊入虎口」等成語，撤銷原判決，改判他無罪，全案確定。

判決書指出，劉男與網友於臉書社群，因細故爭執訴訟，雙方結怨甚深，劉男於去年11月6日傍晚，於臉書指網友「常言道-狗改不了吃屎，比喻不改惡行故態復萌就像網友○○一樣」等語，網友提出公然侮辱罪告訴，台中地院一審認為劉男上述發文，足以貶損網友個人名譽及人格尊嚴，判處拘役10日，可易科罰金1萬元。

劉男上訴二審，他強調，「我並無公然侮辱之意，係因告訴人一直在網路上霸凌我，甚至騷擾我的朋友及朋友的同事，即使法院判決後，告訴人仍不改，因為很多朋友一直問我，我才直接在網路上發文，請朋友自己去看」。

二審認為，從臉書貼文整體綜合觀察，劉男顯然是針對網友（告訴人）以往涉訟行為事實，抒發個人意見，認為網友不改惡行、故態復萌，並引用社會上常用的比喻文字「狗改不了吃屎」，譬喻網友的作為。

法官認為，以一般人對語言文字之使用與理解，均難認劉男是暗示告訴人為狗，類似平常使用以動物為喻的語言文字，如「鼠輩橫行」、「寧為雞頭，不為牛後」、「虎頭蛇尾」、「狡兔三窟」、「人中龍鳳」、「馬馬虎虎」、「羊入虎口」、「猴急」、「鶴立雞群」、「豬隊友」等，都不是明示或暗示他人是動物。

法官強調，此案是劉男以引喻文字，形容網友的作為，並抒發個人意見，不符合公然侮辱罪的構成要件，撤銷原判決，改判劉男無罪確定。

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