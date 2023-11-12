地主委託回填土石業者竟以廢棄物魚目混珠 4環保蟑螂被判刑

屏東縣環保局「天羅地網」機制多次查獲非法傾倒及掩埋廢棄物案。示意照，非本案照片。（資料照，環保局提供）

2023/11/12 11:51

〔記者李立法／屏東報導〕高姓地主為設置太陽能設施花錢請業者回填土石以墊高農地，卻被魚目混珠埋進大量事業廢棄物，屏東縣環保局據報，聯合檢警查獲非法掩埋廢棄物的環保業者及運送司機，屏東地院依共同犯廢棄物清理法分別判處涉案潘男等4嫌1年3個月至2年不等徒刑，涉案的2家公司行號也分別判罰8萬及20萬元，可上訴。

高姓地主2年多前為在農地設置太陽能設施，花錢請梁姓業者（已歿）回填土石，梁男卻夥同潘姓男子，將廢塑膠圍籬、塑膠管、廢木板、廢鋁片、鋁箔袋、塑膠布等廢棄物混入其中，回填農地，大賺黑心錢。

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古姓曳引車主雇用徐男擔任司機，夥同林姓環保公司廠長，將大批事業廢棄物運往梁男委託潘男處理的農地進行掩埋，非法行徑遭到舉報，屏東縣環保局隨即啟動「天羅地網」查緝機制，聯合檢警破獲該起非法掩埋廢棄物案，揪出潘男等多名涉案嫌犯。

屏東地院依共同犯廢棄物清理法判處潘男2年徒刑，判處古女1年5個月徒刑，判處林男1年4個月徒刑，判處徐男1年3個月徒刑，並追繳4人非法所得，已歿梁男所屬公司判罰20萬元，林男所屬公司判罰8萬元。

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