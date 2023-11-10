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基隆巡佐涉買毒、洩密2大過免職！分局長、組長連坐記過

基隆市警二分局五組黃姓巡佐（右）涉嫌向汪男「調貨」給他的女線民，還替汪男查藥腳個資，再洩密給汪。基隆市警局今天凌晨發布新聞，將黃員記2大過免職。 （記者林嘉東攝）

基隆市警二分局五組黃姓巡佐（右）涉嫌向汪男「調貨」給他的女線民，還替汪男查藥腳個資，再洩密給汪。基隆市警局今天凌晨發布新聞，將黃員記2大過免職。 （記者林嘉東攝）

2023/11/10 07:18

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆檢警偵辦藥頭汪浩霖販毒案，意外查獲基隆市警二分局黃姓巡佐不僅向汪男「調貨」給他的女線民，還替汪男查藥腳個資，再洩密給汪，檢方昨天深夜以黃員涉嫌販賣毒品等罪向法院聲押獲准，基隆市警局今天（10日）凌晨發布新聞指出，黃員知法犯法，影響警譽重大，記2大過免職。黃員直屬長官鄭姓組長改調非主管職務，記過2次，分局長張澤銘記過1次。

基隆市警局刑事警察偵查大隊偵二隊查緝中小盤毒販，掌握藥頭汪浩霖販毒事證與販毒地點後，報請基隆地檢署檢察官何治蕙指揮偵辦，7日逮到汪男與他的吳姓染毒女友，與前來跟他買毒的蔡姓藥腳。

未料，檢警在查扣汪男手機發現，有名50歲藥腳竟是基隆市警二分局五組黃姓巡佐，向汪男購買約2萬多元的安非他命，隔日下午緊急搜索黃員辦公室、汽車、住處，釐清2萬多元毒品流向。

據指出，汪男落網後供稱大約在今年7月間，確實有賣毒給黃員，但他把毒品拿給黃員時並沒收到錢，黃員則表示，當時是因為他的40歲林姓女線人請他幫忙調毒品，他才把從汪男調到的毒品交給林女，並未從中牟利。

檢警還查出，黃員另於今年8月間，多次透過不知情的同事，登入內政部警政署內部查詢系統，查詢藥腳的年籍、前科等個人資料後，洩漏給汪男，還將二分局執行取締酒駕擴大臨檢專案實施時間及區段洩漏給汪男。

檢方複訊後，認定黃員涉犯毒品危害防制條例販賣安非他命罪，個人資料保護法、公務員洩漏國防以外之秘密等罪，昨晚9時許以黃員有串供滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

基隆地院今天凌晨裁准將黃員羈押後，基隆市警局也立即發布新聞稿指出，黃員知法犯法情節重大有具體事實，影響警譽重大，將依「警察人員人事條例第31條」陳報內政部警政署予以1次記2大過免職。

此外，市警局另追究黃員直屬長官監督不周責任，黃員的鄭姓組長改調非主管職務，並記過2次，分局長張澤銘記過1次，維護警譽。

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