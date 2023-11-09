調貨養線民？查毒品藥頭赫見「自己人」 黃姓員警遭聲押

基隆市警黃姓巡佐名字出現在藥頭汪浩霖的藥腳名單中，基隆地檢署晚間9時，以黃員涉嫌販賣安非他命罪嫌疑重大，且有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。（記者林嘉東攝）

2023/11/09 21:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆檢警偵辦藥頭汪浩霖販毒網路，意外發現基隆市警二分局五組黃姓巡佐竟出現他的藥腳名單中，昨緊急搜索他辦公室，經檢方連日偵辦複訊後，今天（9日）晚間9時許，以黃員涉嫌販賣安非他命罪嫌疑重大，且有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

基隆市警局刑事警察偵查大隊偵三隊查緝中小盤毒販及替毒販運送毒品的「小蜜蜂」，掌握藥頭汪浩霖販毒事證與販毒地點後，7日報請基隆地檢署檢察官何治蕙指揮偵辦，活逮汪男、與他的吳姓染毒女友，與前來跟他買毒的蔡姓藥腳；未料，警方在查扣汪男手機後，發現與「藥腳」的交易紀錄中，竟有名是「自己人」。

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檢警進一步查出，該名50歲藥腳曾是基隆市警二分局八斗子派出所負責緝毒的黃姓巡佐，竟在轉任五組交通勤務後，還向汪男購買約兩萬多元的安非他命，趕緊回報檢察官何治蕙，並於8日下午搜索黃員辦公室，釐清兩萬多元毒品流向。

據指出，汪男落網後，供稱確實大約在今年七月間，確實有賣毒給黃員，但他把毒品拿給黃員時並沒收到錢，黃員當時說他身上沒錢，先欠著。

黃員則表示，他當時是因為他的40歲女線人需要毒品，請他幫忙調毒品，他才把從汪男購得的毒品交給林姓女線人，並未從中牟利。

為釐清黃員所言是否屬實，檢方今天下午再指揮警方拘提林女到案；據指出，林女到案後證稱，她當時確實有請黃員幫她「調貨」，且交易的時間與地點，與黃員說法均一致。

檢方昨晚複訊後，依汪男涉嫌販賣毒品罪，向法院聲押他獲准，汪男的吳姓女友、蔡姓藥腳則獲請回。

檢警漏夜偵辦查出，黃員另於今年8月、10月間，多次透過不知情的同事，登入內政部警政署內部查詢系統，查詢藥腳的年籍、前科等個人資料後，洩漏給汪男，並於8月間，將二分局執行取締酒駕擴大臨檢專案實施時間及區段洩漏給汪男，洩漏該職務上知悉的秘密。

檢方認定，黃員違反個人資料保護法、刑法第132條公務員洩漏國防以外之秘密及毒品危害防制條例販賣安非他命等罪，今天晚間9時許以黃員有串供滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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