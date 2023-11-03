「時間管理大師」當藥頭 Uber司機被查獲兩次販毒羈押

警方搜索紀男住處，查獲毒咖啡包一批。（警方提供）

2023/11/03 10:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市紀姓男子於今年8月中旬，把車違規停在社區進出口，造成居民出入不方便，警方攔查發現愷他命毒品咖啡包500包，他沒被檢察官聲請羈押，反而愈發猖狂，利用擔任Uber司機上班載送客人空檔，透過網路不間斷推送販毒廣告訊息，等接收到訂單便驅車到指定地點交易，會面後只要搖下車窗一手交錢一手交貨，便銀貨兩訖，實際交易時間不到10秒，堪稱為「販毒界時間管理大師」。

不過，他販毒的生涯走到末路，中市警局第二分局偵查隊，跟蹤蒐證鞏固販毒證據，再度報請台中地檢署指揮，上月查緝紀嫌到案，並查扣美國運通卡、兔寶、瑪莎拉蒂等圖樣毒品咖啡包905包、毒錠8包、毒品分裝袋、行動電話3支及12萬元現金等證物，全案依違反毒品危害防制條例嫌移送中檢偵辦，案經檢察官偵訊後認為紀嫌不知悔改，第一次（8月中旬）被查獲後仍持續販毒企圖翻本，向台中地方法院聲請羈押獲准。

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紀嫌平日以Uber司機為業，看似正常人的生活，實際上卻是依賴販毒牟利，員警查緝搜索過程中，剛好紀母工作完返家，始知愛子從事販毒，當場淚崩癱倒在地，臉上盡顯失望之情。

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警方拘捕紀男，（圖中），並搜索他的汽車。（警方提供）

警方搜索紀男住處，查獲毒咖啡包一批。（警方提供）

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