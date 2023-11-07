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摔打火機怪客現身台南 警拜託廟方提告強制就醫

洪姓男子到廟裡拜拜卻摔壞打火機，警方拜託廟方提告，將他強制就醫。（民眾提供）

洪姓男子到廟裡拜拜卻摔壞打火機，警方拜託廟方提告，將他強制就醫。（民眾提供）

2023/11/07 19:34

〔記者王捷／台南報導〕洪姓男子從雲林跑到台南的南沙宮開基包公廟拜拜，卻將點不著的打火機往地上摔，廟方將事件PO網卻沒報案，由於毀損罪屬告訴乃論，警方無法發動強制力，並擔心不介入執法社會觀感不佳，為了區區10元打火機，仍拜託廟方提告，才順利將洪男帶回，並強制就醫。

年近40歲的洪男是雲林人，之前他曾因好玩，到台南市國華街一間店門口，留下數字塗鴉，隔天店員認出洪男，追問他為什麼要亂塗鴉？豈料洪男用髒話回應，還舉起掃帚打招牌。警方以他塗鴉為由處罰社會秩序維護法，並將他以恐嚇、侮辱移送南檢。

警方想說服家屬讓洪男強制就醫，但家屬不忍心，認為洪男的行為還不需要治療，警方只能勸家屬，要好好控管洪男，豈料昨天洪男又從雲林跑到台南，去廟裡拜拜卻摔壞了打火機，南沙宮開基包公廟覺得因為打火機報案，是打擾警方，但廟方選擇PO網，讓整件事更複雜。

洪男摔打火機的影片被公開後，網路嘲諷洪男中邪、作法，警方也被質疑沒有介入執法、維護社會秩序，不過毀損罪屬告訴乃論，警方想發動強制力，但「無法」可辦，只好請廟方提告毀損，將洪男強制帶回。

警方質問洪男家屬，為什麼讓洪男又失控跑出門？家屬回應，洪男太喜歡台南了，警方以精神衛生法通知衛生單位鑑定，並經家屬同意，將洪男強制送醫。

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