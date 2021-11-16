竹市出現隨機潑尿漢 開車載妻小買午餐也遭殃

全案正由新竹市警方調查當中。（記者蔡彰盛攝）

2021/11/16 11:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市一名網友在PTT新竹版貼文指出，14日他開車載妻小去買午餐，行經南大路一處巷口等紅燈時，突然遇上一名騎車的中年男子要他將車窗拉下，然後迅速潑尿逃逸，妻小都受到嚴重驚嚇，他已記下對方車號，警方表示已受理報案，全案朝毀損及《社會秩序維護法》方向偵辦。

網友在PTT新竹版指出，14日開車載老婆和2個小孩外出買午飯，一名男子騎車停靠他車旁，示意他將車窗拉下，沒想到他一拉下來，對方竟朝他車內潑尿，潑完後還笑了一下，接著往青草湖方向逃逸。

請繼續往下閱讀...

網友說自己生活單純完全沒與人結怨，也沒欠錢，開車遇到這種事實在很扯，雖然行車紀錄器拍不到側面，但他有記下車號報警抓人。他氣憤地說，「對方的尿應該存了好幾天，根本是預謀犯案！」，更擔心萬一下次若遇到潑硫酸等腐蝕性液體，該怎麼辦？

網友紛紛留言：「超噁~以後看到陌生人還是不要隨意開車窗了」、「還好不是腐蝕性液體」、「保留單據準備求償！以車追人，應該不困難！」

初步了解，歹徒疑似是有精神方面疾病的遊民，雖然有住處但居無定所，行蹤難以掌握。警方表示全案積極追查當中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法