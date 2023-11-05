色情業者偽裝生活會館標榜22歲辣妹 警查緝發現「廣告不實」

色情業者偽裝生活會館標榜22歲辣妹，高雄警查緝均為4、50歲媽媽桑。（圖由民眾提供）

2023/11/05 13:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市前金區一家生活會館，掛羊頭賣狗肉，暗中從事色情交易，宣傳照打出22歲辣妹短期兼差，吸男客上門「鬆一下」，轄區警方接獲檢舉，多日蒐證後，日前深夜由員警喬裝嫖客，透過陳姓業者叫來女服務生，警方查獲意外發現「廣告不實」，現場4名女服務生竟全是40多歲，其中標姓女服務生竟已55歲。

新興分局今指出，日前獲報轄區七賢二路某生活會館內，疑似違法從事色情性交易，經多日探查蒐證，11月1日持搜索票執行搜索，查獲現場陳姓負責人（男性、50歲），以及4名女服務生，包標女（55歲）、楊女（49歲）、伍女（45歲）、張女（41歲），查扣不法所得1800元與臨檢燈遙控器、手機等贓證物。

請繼續往下閱讀...

據了解，該場所負責人陳男以通訊軟體聯繫媒介女服務人員，以每次新台幣2000元代價，與不特定人從事半套性交易，並從中獲取900元媒介費；全案於偵訊後，陳男依刑法妨害風化罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，4名女服務生，依違反社會秩序維護法移送裁處。

新興分局表示無論色情業者如何偽裝，警方皆會積極探查蒐證，掃蕩不法，以杜絕色情交易，淨化治安環境。

色情業者偽裝生活會館標榜22歲辣妹，高雄警查緝均為4、50歲媽媽桑。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法