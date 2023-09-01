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連爆20歲小隻馬接客 警臨檢「開箱」臉色：你不會想知道的

警方在網路巡邏時發現一間半套店，拿到搜索票後帶回兩位小姐。（警方提供）

警方在網路巡邏時發現一間半套店，拿到搜索票後帶回兩位小姐。（警方提供）

2023/09/01 21:20

〔記者王捷／台南報導〕台南市南區一間半套按摩店在網路打廣告，還「報明牌」聲稱小姐都20幾歲，小隻馬身材、條件優，警方拿到搜索票後前往臨檢，但一進包廂卻發現只有2位小姐，問到小姐條件是否如同廣告實在？警方表示涉及偵查不公開，但從年紀與條件看來，消費者不會想知道的，還是用想像最美。

類似這種的半套按摩店很多，而且為了閃避警方臨檢，業者通常會把1樓做營業登記，要做性交易都在其他樓層，因為警方依規定只能臨檢營業登記場所，如果要搜索非營業登記場，必須要有搜索票。

後來警方在網路巡邏時發現，疑似店家冒充客人，在網路上分享小姐的號碼，還有心得分享，警方以這些證據聲請到搜索票，在昨天搜索按摩店，當時只有兩位顧客跟兩位小姐，還有一個櫃台會計。

一個小姐是外配，另一個小姐則是本國籍，他們的共通點都有年紀很小的孩子、經濟弱勢的丈夫，因此才來兼職當小姐，一次性交易僅3千元，由於還要跟店家分，所以會找對小姐條件要求不高的按摩店。

警方將小姐與男客帶回後，以社會秩序維護法處以裁罰，另外以妨害風化罪移送櫃台的會計。

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