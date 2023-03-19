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    老司機最愛之一！高雄七賢路SPA店暗藏春色 警突擊查獲4人

    高雄老司機最愛之一七賢路SPA店暗藏春色，警突擊搜索查獲4人。（民眾提供）

    高雄老司機最愛之一七賢路SPA店暗藏春色，警突擊搜索查獲4人。（民眾提供）

    2023/03/19 12:50

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市七賢路某棟商辦大樓是「老司機的最愛」之一，新興警分局再破一處淫窟，查獲36歲的賴姓負責人、2名泰國籍女服務生、1名台灣籍羅姓女服務生，涉嫌假SPA按摩真全套性交易，在羅女（20歲）身上查獲保險套、潤滑液等證物，並共查扣不法所得6700元。

    據了解，新興警方獲報喬裝嫖客，進入前金區七賢二路商辦內某SPA店，發現店家掛羊頭賣狗肉，員警進入店內控制全場，逮捕賴姓負責人（男性，36歲），逐一房間清查，喝令3名女服務生受查、偵訊，其中2女是31、33歲泰國籍女服務生，另一女為台籍羅姓女子。

    高市警方獲報七賢路商辦內疑似違法從事色情性交易，經多日探查蒐證，男警喬裝男客前往消費，突擊並展開搜索，該場所負責人賴男以通訊軟體聯繫媒介女服務人員，以每次1800至2500元不等代價，與不特定人從事全套的性交易，再從中獲取600元至800元媒介費。

    其中兩名泰籍女服務生，皆是以觀光名義來台，全案於偵訊後，賴男依刑法妨害風化罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，3名女服務生，依違反社會秩序維護法移送裁處，並擴大追查幕後有無應召集團操縱。

    新興分局長陳志榮表示，警方對查緝人與人連結及應召等不法，絕不鬆懈，會持續加強轄內複合式大樓、日租套房等場所加強探查、掃蕩，以守護市民健康，給市民合宜的居住環境。

    高雄老司機最愛之一七賢路SPA店暗藏春色，警突擊搜索查獲4人。（民眾提供）

    高雄老司機最愛之一七賢路SPA店暗藏春色，警突擊搜索查獲4人。（民眾提供）

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