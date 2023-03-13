警搜索半套店嫖客赤裸成鐵證 負責人判3個月

情境照

2023/03/13 13:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆廟口夜市某養生館的黃姓女子負責幫客人安排按摩小姐，竟基於意圖使女子與他人為猥褻行為，於去年1月26日晚間，安排黎姓女子與蔡姓男子進行半套性交易，遇上警方持搜索票進入，碰巧撞見黎女要幫全身赤裸的蔡男打手槍，隨即將人帶回偵訊。基隆地院審理後，認定黃女觸犯妨害風化罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

檢警調查，黃女擔任該養生館現場負責人，負責安排接待客人、安排包廂、收取費用及店內清潔，案發當時安排越南籍黎姓女子幫蔡姓男客「按摩」，並於包廂內幫蔡男打手槍。

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黃女收取1300元費用後，抽取500元給黎女當作服務費，剩餘費用則歸公司所有。警方接獲情資聲請搜索票進入搜查，碰巧撞見黎女穿著短衣、短褲在幫蔡男服務；而蔡男則全身赤裸，側躺在按摩床上，現場查扣兩瓶潤滑液。

法院審理時，黃女否認有媒介或容留猥褻行為的犯行，表示現場查扣的潤滑液是按摩油，自己只是現場櫃台人員。

而蔡男則作證表示，自己知道該店是半套店，先前已經去過2次，警方此次進入時，黎姓女子正在幫自己打手槍，但未射精，兩瓶液體確實是潤滑液。

法官調查後認為，一般按摩過程中，服務小姐勢必與顧客發生近距離肢體接觸，為避免按摩小姐觸及隱私部位而引發誤會、徒生雙方困擾，如非從事色情服務，當無可能在顧客脫去全部衣物、未遮掩性器之情形下提供按摩，而蔡男被警方查獲時全身赤裸，可見雙方正在從事半套性交易，故依觸犯妨害風化罪，判處黃女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

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