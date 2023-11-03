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27人受害！詐團騙卡號綁定支付軟體 台中LaLaport盜刷百萬

女騙徒盜刷民眾信用卡，購買黃金等高價物品。（記者張瑞楨翻攝）

女騙徒盜刷民眾信用卡，購買黃金等高價物品。（記者張瑞楨翻攝）

2023/11/03 17:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東區的三井LaLaport購物中心，今年5月剛開幕不久，就被5名犯嫌持盜用的信用卡，在金飾珠寶或衣服專櫃狂刷數十筆，總金額超過100萬元，台中警方上月26日抓到5人，他們是先假冒電信業者，傳送假網址的釣魚簡訊，民眾誤信而輸入自己的信用卡號等資訊，騙徒再用此個人資料，把民眾信用卡綁定LaLaport的支付軟體，再以此盜刷，共27位民眾的信用卡被刷爆，全案於依加重詐欺與偽造文書等罪名法辦。

中市警局三分局今年夏天陸續接獲東區新開幕的三井LaLaport購物中心專櫃業者報案，指稱被騙徒持盜用的民眾信用卡刷卡購物，共計10多間專櫃受害，盜刷筆高達數十筆，總金額超過100百餘萬元，之後又有民眾報案，指自己信用卡被盜刷刷爆，三分局組成專案小組深入調查，並報請台中地檢署檢察官蔡雯娟指揮偵辦。

檢警於上月26日兵分二路，同步出擊緝獲江嫌等2人騙徒，從這2人循線於當天第二度搜索拘提，又抓到劉男等3人，共計5人，查扣盜刷得來的高價商品，含側背包、上衣、外套等，至於盜刷取得的珠寶或金飾等高價，已經被5人轉售換成現金花用，警方清查發現，共27人的信用卡被盜刷刷爆。

警方調查顯示，這些騙徒先假冒電信公司，隨機發送釣魚簡訊給民眾，宣稱現在綁定LaLaport的支付軟體，可獲得購物優惠，簡訊有一個超連結的網址，民眾點選網址，會進入詐騙集團製作的釣魚網站，民眾配合該網站指示輸入個人信用卡卡號、安全碼。

騙徒取得上述個人資料，再把民眾輸入的信用卡號連結到真正的三井LaLaport支付軟體，綁定之後，到三井LaLaport大肆盜刷購物，等民眾接獲帳單，才發現受騙。

三分局強調，請勿隨便點擊陌生網友或簡訊傳送的短網址連結，也不要輕易提供個人信用卡等資料，萬一不慎輸入並送出了信用卡資料，也不要提供動態簡訊認證碼OTP，並應立即通知發卡銀行啟動停卡，亦可撥打全年免費且無休之165專線諮詢，全民共同反詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

歹徒盜刷信用卡，購買高價且銷贓容易的珠寶。（記者張瑞楨翻攝）

歹徒盜刷信用卡，購買高價且銷贓容易的珠寶。（記者張瑞楨翻攝）

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