全台唯二 南科消防分隊增置消防機器人

台南市消防局添購1組消防機器人，配置於南科消防分隊，為全台第2台。（記者劉婉君攝）

2023/11/02 16:55

〔記者劉婉君／台南報導〕現代化高科技建築物內部構造錯綜複雜，一旦發生火災，現場救援困難度直線上升，台南市消防局添購1台「消防機器人」，可遠端遙控射水、濃煙抽排，可360度轉向無死角射水，排煙的風速可達時速165公里，比擬中颱的強度，為全台繼台北市之後，唯二的同款消防機器人。

為提升消防人員火災事故搶救時的安全，台南市消防局近年來陸續採購遙控科技裝備，包括無人機、移動式遙控砲塔等，最近再採購1組消防機器人，配置於南部科學園區內的第四救災救護大隊南科消防分隊，並於今（2）日進行演練，展示相關功能，地點就在台積電14廠對面。

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消防局表示，該消防機器人為奧地利進口產品，重達2300公斤、長233公分、寬135公分、高250公分，採四行程直列式4氣缸柴油引擎底座、全地形寬履帶及30度爬坡角度，可有效克服火場艱困地形，直線移動最高速度達每小時4.5公里，在油料填飽及最大輸出功率下，可使用長達4小時，搭配自身機體降溫設計，可有效避免火場溫度過高熱當機，操作人員可於300公尺距離外遠端遙控。

消防機器人的射水瞄子整合加農砲型設計，具有消防射水、水霧降溫、化學泡沫及抽、排煙等4項功能，直線射水達80公尺、水霧射程達60公尺、泡沫噴射達70公尺、濃煙抽排達每小時9萬立方米，最大流量為3000LPM，可隨時隨地配合火場救援。

今天的演練針對遙控科技裝備整合應用，包括運用無人機進行災害現場建築物周遭環境、燃燒狀況及延燒方向的資訊收集，提供指揮官及各級搶救人員擬定人車派遣及戰術應用，迅速布署移動式遙控砲塔遙控射水、水霧，並搭配消防機器人跨越崎嶇地形，使用加農砲瞄子操作射水、水霧及泡沫進行搶救，不僅提高救災效率，更大幅降低消防員救災風險。

市長黃偉哲與消防局長李明峯到場視察，黃偉哲表示，消防救災科技裝備可在有危險性的救災行動中，輔助消防人員安全執行救災任務，其任內已編列4億餘元採購各式消防救災設備，有效提升消防同仁執勤的安全係數，充分發揮救災效能與效率。

台南市消防局添購1組消防機器人，配置於南科消防分隊，為全台第2台。（記者劉婉君攝）

台南市消防局添購1組消防機器人，配置於南科消防分隊，為全台第2台。（記者劉婉君攝）

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