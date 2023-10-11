記取明揚大火教訓 議員黃捷促高市府加速智慧消防建置

高市議員黃捷提醒市府應加速智慧消防軟硬體建置。（記者王榮祥翻攝）

2023/10/11 13:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃捷今質詢指出，屏東大火造成死傷、也凸顯許多消防安全問題，儘管距離事發已有段時間，但不能就這樣算了，黃要求市府應加速智慧消防建置，確保消防隊員救災時的安全與效率。

市長陳其邁答詢時指出，智慧防災是高市府重點政策之一，已持續爭取7.9億元預算，強化智慧消防相關軟硬體設備，簡單地說，未來希望能在最短90秒內，讓第一線消防員掌握所有災情資料，進一步判斷救災方式。

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黃捷說，明揚大火經過兩週，但這場大火凸顯可做哪些防範問題，不能就這麼算了，政府各單位都應記取教訓，看看還有哪些地方可以補強。

她表示，雖然明揚大火事後檢討企業責任重大，包括存放物問題、及第一時間通報資訊不完整等，市府應增加企業對風險管控認知的責任，但也不能把責任都丟給企業，而是要更嚴格管理。

黃捷認為，除了有機化學物存放規範與稽查機制需調整，市府更應該透過智慧救災設備、例如消防機器人採購與遠端監控等，讓現場指揮官掌握完整資訊、做出妥當的救災決策。

她舉例成大團隊研發消防安檢自動化系統、以AI預測火勢，宜蘭引進軌跡定位系統、新竹有AI火場證物鑑定，這些都能更有效保護消防員安全，避免再因資訊無法完全掌握、在火場發生意外。

陳其邁答詢表示持續強化智慧消防。（記者王榮祥翻攝）

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