內存800公升柴油／新北回收廠大火爆炸 出動滅火機器人進場

新北市八里一間回收工廠昨天凌晨失火，因現場頻傳爆炸聲，消防單位出動滅火機器人進場射水。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/29 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里一處鐵皮工廠昨凌晨傳出大火，由於火場內儲放八百公升柴油，且不時傳出爆炸聲響，鐵皮結構也有燒坍之虞，有鑑於屏東明揚工廠大火造成的消防員慘重傷亡，因此消防帶隊官昨先確認無人受困後，即先行出動俗稱「自走式滅火砲」的履帶式消防機器人，進場偵測化學物質、射水，火勢於四十七分鐘內控制，大幅降低消防員進場風險。

新北市消防局昨凌晨二時卅五分獲報，八里區下罟子福德新村卅號傳出工廠大火案，消防人車到場，現場為一層樓廢五金回收鐵皮工廠，面積約一千平方公尺，均全面燃燒，帶隊官詢問現場保全，告知下班時間沒人在工廠中，無人受困。

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帶隊官考量廠內持續傳出爆炸聲響，且從一一九傳來的化學物質儲放表，發現其中儲放八百公升柴油，且鐵皮恐因大火燒軟而塌陷，決定由消防人員在火場內拉水線、駕雲梯車在火場外滅火，另派出遙控滅火砲，偵測火場內的危險物質，深入內部火點滅火。

由於現場水源匱乏，竹圍分隊人員操作消防機器人進場後，後方持續由消防水庫車供水，由滅火砲連續射水，主打火點，於四十七分鐘內控制火勢，在內外水攻之下，凌晨五時許撲滅火勢。

消防單位初估燃燒面積約一千平方公尺，內部堆放大量廢五金等廢棄物，引燃原因不排除是電氣因素、自燃、或菸蒂遺留等，起因及起火點仍待火調人員釐清。

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