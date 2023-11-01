為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「做到一半」警破門！中壢警破應召站 活逮10應召女、7嫖客

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，帶回應召女、嫖客以及負責人、員工共20人。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，帶回應召女、嫖客以及負責人、員工共20人。（警方提供）

2023/11/01 18:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局中壢警分局查訪得知，52歲高姓男子在中壢中山路巷弄內透天厝經營大型應召站，整棟樓都是小房間，生意火熱。警方成立專責小組，昨晚（10月31日）到查緝，當場逮捕10名穿爆乳裝的應召女、7名嫖客及應召站負責人和員工共20人，有嫖客「做到一半」看到警察進入，嚇到連衣服都來不及穿。

中壢警分局中壢派出所所長蘇宸鋒今天（1日）說，警方專責小組連日查訪發現，高姓男子為躲避警方查緝，應召站外沒有招牌，但門口附近設置許多監視器，僱請員工管制人員出入，每次性交易價格為2000到3000元不等，客人間「呷好逗相報」。人員出入複雜，附近居民不堪其擾，警方成立專案小組查緝。

警方經多日蒐證、制定縝密查緝計畫，中壢警分局行政組、中壢派出所共同出動25名警力，昨晚10點左右派遣員警先喬裝嫖客潛入，裡應外合，當場查獲10名應召女和7名嫖客，以及高男和2名應召站員工。

10名應召女中，2人台灣籍，另8名越南籍，均持觀光簽證來台賣淫，其中7人逾期居留，警訊後送往移民署專勤隊辦理遣返。男性嫖客7人中，也有2名印尼籍、1名泰國籍移工。現場查扣營業所得2萬餘元、保險套、潤滑液、計次卡、監視器主機等證物。

警訊中，高姓負責人坦承仲介女子賣淫，全案今天依違反社會秩序維護法裁罰男客、應召女各處3000元，另依妨害風化罪嫌將高姓負責人等3人移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，帶回穿著清涼的2名台籍、8名越籍應召女。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，帶回穿著清涼的2名台籍、8名越籍應召女。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，帶回穿著清涼的2名台籍、8名越籍應召女。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，帶回穿著清涼的2名台籍、8名越籍應召女。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，帶回高姓負責人和7名嫖客。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，帶回高姓負責人和7名嫖客。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，帶回2名台籍、8名越籍應召女。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，帶回2名台籍、8名越籍應召女。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，現場查扣營業所得2萬餘元、保險套、潤滑液、計次卡、監視器主機等證物。 （警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，現場查扣營業所得2萬餘元、保險套、潤滑液、計次卡、監視器主機等證物。 （警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
政大生開「把妹公司」疑媒介色情 被記1大過1小過
2023/10/18 16:09

政大生開「把妹公司」疑媒介色情 被記1大過1小過
角頭鑽石大樓開淫窟兼「自肥」 越南「李若彤」納妃還生子
2023/10/12 19:02

角頭鑽石大樓開淫窟兼「自肥」 越南「李若彤」納妃還生子

學霸養成 北中南四大學區夯到爆
台灣人口味真重！泰國變性人賺皮肉錢 生意火紅「服務費」漲1倍
2023/08/25 10:38

台灣人口味真重！泰國變性人賺皮肉錢 生意火紅「服務費」漲1倍
台灣的高爾夫變賣淫聚集地？圤智雨揭「震撼內幕」
2023/07/16 13:37

台灣的高爾夫變賣淫聚集地？圤智雨揭「震撼內幕」
獨家》超艷爆乳妹主打角色扮演吸尋芳客 警扮嫖客認證「本人照無誤」
2023/05/28 12:04

獨家》超艷爆乳妹主打角色扮演吸尋芳客 警扮嫖客認證「本人照無誤」
3清純越南妹來台唸書落跑「做全套」！大批恩客交關讚服務好
2022/12/07 12:21

3清純越南妹來台唸書落跑「做全套」！大批恩客交關讚服務好
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播