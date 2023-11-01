「做到一半」警破門！中壢警破應召站 活逮10應召女、7嫖客

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，帶回應召女、嫖客以及負責人、員工共20人。（警方提供）

2023/11/01 18:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局中壢警分局查訪得知，52歲高姓男子在中壢中山路巷弄內透天厝經營大型應召站，整棟樓都是小房間，生意火熱。警方成立專責小組，昨晚（10月31日）到查緝，當場逮捕10名穿爆乳裝的應召女、7名嫖客及應召站負責人和員工共20人，有嫖客「做到一半」看到警察進入，嚇到連衣服都來不及穿。

中壢警分局中壢派出所所長蘇宸鋒今天（1日）說，警方專責小組連日查訪發現，高姓男子為躲避警方查緝，應召站外沒有招牌，但門口附近設置許多監視器，僱請員工管制人員出入，每次性交易價格為2000到3000元不等，客人間「呷好逗相報」。人員出入複雜，附近居民不堪其擾，警方成立專案小組查緝。

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警方經多日蒐證、制定縝密查緝計畫，中壢警分局行政組、中壢派出所共同出動25名警力，昨晚10點左右派遣員警先喬裝嫖客潛入，裡應外合，當場查獲10名應召女和7名嫖客，以及高男和2名應召站員工。

10名應召女中，2人台灣籍，另8名越南籍，均持觀光簽證來台賣淫，其中7人逾期居留，警訊後送往移民署專勤隊辦理遣返。男性嫖客7人中，也有2名印尼籍、1名泰國籍移工。現場查扣營業所得2萬餘元、保險套、潤滑液、計次卡、監視器主機等證物。

警訊中，高姓負責人坦承仲介女子賣淫，全案今天依違反社會秩序維護法裁罰男客、應召女各處3000元，另依妨害風化罪嫌將高姓負責人等3人移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，帶回穿著清涼的2名台籍、8名越籍應召女。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，帶回穿著清涼的2名台籍、8名越籍應召女。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，帶回高姓負責人和7名嫖客。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，帶回2名台籍、8名越籍應召女。（警方提供）

中壢警分局警方破獲藏身透天厝的應召站，現場查扣營業所得2萬餘元、保險套、潤滑液、計次卡、監視器主機等證物。 （警方提供）

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