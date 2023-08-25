台灣人口味真重！泰國變性人賺皮肉錢 生意火紅「服務費」漲1倍

兩名泰國變性人藏身85大樓賣淫被逮。示意圖。（資料照）

2023/08/25 10:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子和楊姓女子看好國內暗黑市場，從泰國引進兩位變性人賣淫，結果生意相當火爆，「服務費」直接上調5成，但也因為風頭太健被警方盯上，陳、楊兩人被法官依妨害風化罪各判刑3月，均可易科罰金。

判決指出，2021年11月，陳姓男子和楊姓女子從泰國引進綽號「俄利亞」及「王牌」的泰國籍變性人，藏身85大樓從事性交、肛交及口交等性服務，每次收費2800元，吸引大批口味特殊的尋芳客前往一親芳澤。

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由於泰國變性人大多經過手術調整過外貌，外形條件相當優異，「俄利亞」和「王牌」做出口碑後，生意爆紅，連外縣市民眾也跑來高雄嚐鮮，陳、楊兩人見生意火紅，直接調漲1倍服務費，每次性交易收費5300元，但仍擋不住台灣人的「重口味」喜好。

警方獲報前往查緝，逮捕陳、楊兩人送辦，原本警方懷疑兩名泰國變性人有被脅迫賣淫，但檢警查訪後確認他們都是自願來台賺皮肉錢，因此僅依妨害風化罪起訴二人；高雄地院審理時，陳、楊兩人坦承犯行，法官認為他們危害社會善良風俗，但考量犯後態度良好，各判兩人徒刑3月，均可易科罰金。

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